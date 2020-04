Wefox: „Offline-Betrieb hat derzeit Grenzen“

1.4.2020 – Wie nachhaltig die Pandemie den Versicherungsvertrieb beeinflussen wird, ist noch unklar. Milan Veskovic, Vertriebschef von Wefox, geht von einem steigenden Interesse an Online-Beratung und Angeboten aus. Er glaubt, dass das Geschäft auch nach der Pandemie digitaler bleiben wird – nicht nur für seinen Arbeitgeber.

Arbeiten in Pandemiezeiten: Versicherer und Vermittler verlagern Mitarbeiter und Alltagsgeschäft ins Homeoffice. Kundengespräche, Veranstaltungen, Schulungen und Meetings finden in diesen Zeiten digital statt, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren (VersicherungsJournal 25.3.2020).

„Die Coronakrise hat konkrete Auswirkungen auf den Vertrieb. Die Kunden werden in der nächsten Zeit den Online-Verkauf stärker favorisieren“, ist Milan Veskovic überzeugt. Er ist seit 2018 Geschäftsführer und Vertriebschef des Versicherungsmaklers Wefox Germany GmbH (24.10.2018), einem Unternehmen der Financeapp AG.

Digitale Beratung ist besser als das Telefon

Für die eigene Firma sieht der Manager diese Aussage bestätigt: „Wir liegen derzeit weit über Plan. Das Neukunden-Geschäft legt stark zu. Und Bestandskunden klären Fragen zu laufenden Verträgen.“

Vor allem treiben die Klientel laut Veskovic Fragen zu ihrer Krankenvollversicherung und zu ihren Krankenzusatzpolicen um. „Für die Kunden geht es darum: Welchen Schutz habe ich? Welche Absicherung brauche ich? Was kostet mich das und was kann ich mir leisten?“, so der Vertriebschef.

In diesen Zeiten der „sozialen Abschirmung“ wie es Veskovic nennt, verlagere sich die Beratung der Vermittler auf Online-Kanäle wie auch Videoberatung. „Für das Kundengespräch ist die digitale Leistung des Maklers besser als via Telefon. Er kann dem Verbraucher so seine offenen Fragen besser erklären – und die Sachverhalte besser visualisieren“, meint der Manager.

Um ihren Vertriebspartnern den Weg in die digitale Welt zu erleichtern, bieten Pools wie Jung, DMS & Cie. AG, Fonds Finanz Maklerservice GmbH und Aruna GmbH bereits entsprechende Onlinetools an (26.3.2020). Das Insurtech stellt Maklern ab sofort einen kostenlosen Video-Chat-Dienst unter dem Namen „WefoxGo“ zur Verfügung.

Online-Beratung wird wichtiges Standbein

So hart die Aussage in der derzeitigen Krise klinge, Unternehmen wie Amazon oder Wefox würden davon profitieren, da „ein Offline-Betrieb derzeit seine Grenzen“ habe. „Der Vertrieb wird sich verstärkt digital ausrichten müssen“, unterstreicht Veskovic.

Je länger der aktuelle Krisenmodus anhalte, „desto mehr wird sich der Kunde an die digitale Beratung“ des Vermittlers gewöhnen. Die Empfehlung des Managers Richtung Vertrieb liegt daher auf der Hand: „Makler sollten sich jetzt auf die digitale Reise einlassen. Die Online-Beratung wird in Zukunft ein wichtiges Standbein für den Verkauf.“

Sicher scheint, dass die bereits digitalen Beratung erfahrenen Vermittler derzeit besser aufgestellt sind, als die ausschließlich auf den persönlichen Kontakt zum Kunden setzenden Kollegen.

Persönlicher Kontakt bleibt sehr wichtig

„Die Versicherungsbranche steht vor großen Herausforderungen, die uns allen deutlich vor Augen führen, wie wichtig digitale Beratung ist.“ So ließ sich dazu auch Hermann Schrögenauer, Vorstand der Lebensversicherung von 1871 a.G. München in einer Mitteilung zitieren (20.3.2020).

Dennoch sei derzeit schwer abzusehen, wie digitale Helfer den Vertrieb künftig verändern werden, so der Alte Leipziger – Hallesche Konzern.

„Dauert die Corona-Krise länger, haben die digitalen Tools eine größere Chance, sich im Beratungsalltag durchzusetzen, weil die Vermittler durch die längere Nutzung ihre Vorteile besser kennenlernen. Generell gilt für den Vertrieb, dass das persönliche Gespräch, ob gemeinsam in einem Raum oder virtuell am Bildschirm, sehr wichtig ist und bleibt“, erklärte die Gesellschaft auf Nachfrage (27.3.2020).

Der Partner kann seinen Umsatz mit uns innerhalb von zwölf Monaten verdoppeln. Milan Veskovic, Chief Sales Officer der Wefox Germany GmbH

Geschäft des Maklers effizienter gestalten

Die Wefox-Gruppe arbeitet derzeit nach Angaben von Veskovic in Europa mit 4.000 Beratern zusammen, in Deutschland sind es über 1.500 Makler. Was sein Arbeitgeber besser kann als andere Unternehmen, die auch um die Gunst von Vertriebspartnern buhlen?

„Wir erarbeiten gemeinsam einen Plan, der für beide Seiten gilt, den Vermittler und Wefox. Das Ziel: die Arbeit des Maklers deutlich effizienter zu gestalten. Wenn das funktioniert, kann der Partner seinen Umsatz mit uns innerhalb von zwölf Monaten verdoppeln“, so der Geschäftsführer.

Seine Firma nehme Maklern bei einer Zusammenarbeit viele Zeit kostende Aktivitäten und Formalitäten ab. So biete das Unternehmen neben einem Backoffice-Team auch eine komplett digitalisierte Abschluss-Strecke. „Das Beratungsgeschäft bleibt dagegen komplett beim Makler.“

Warum Insurtechs mit Maklern zusammenarbeiten müssen, erklärte Alexander Huber, Technikchef des Schwesterunternehmens One Versicherung AG, in einem Gastbeitrag (13.2.2020).

Ambitionierte Ziele 2020

Laut dem Vertriebschef erwarte das Unternehmen „viel von diesem Jahr und verfolgt ambitionierte Ziele“. Das Personal, zum Beispiel in der IT, soll deutlich aufgestockt werden. Zusätzlich plant Wefox die Expansion auf den US-Markt (VersicherungsJournal Medienspiegel 6.3.2020).

Die Gespräche mit Investoren, um diese Ziele zu realisieren, liefen bereits. Vergangenen März hatte die als Wefox Group auftretenden Financeapp AG in ihrer Series-B-Finanzierung 125 Millionen US-Dollar (etwa 113 Millionen Euro) eingesammelt (7.3.2019). Ende des Vorjahres wurde die Finanzierungsrunde auf insgesamt 235 Millionen Euro aufgestockt (12.12.2019).