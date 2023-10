Wefox lässt Sachversicherungs-Verträge auslaufen

12.10.2023 – Das Unternehmen vollzieht seinen strategischen Richtungsschwenk und schränkt den Geschäftsbereich seines Produktgebers stark ein. In Deutschland informierte Wefox Vermittler und Kunden darüber, dass bestimmte Policen nicht verlängert werden.

Deutschlandchef Dr. Günther Blaich setzt seine Ankündigungen in die Tat um und fährt die Aktivitäten des hauseigenen Versicherers, der Wefox Insurance AG, herunter (VersicherungsJournal 2.5.2023). Im Gegenzug will die Wefox-Gruppe als Assekuradeur und Mehrfachagent (Managing General Agent (MGA)) im Markt Fuß fassen.

Haftpflichtverträge oder Kfz-Policen nicht verlängert

Für die Endkunden heißt das konkret, ihre Haftpflichtverträge oder Kfz-Policen mit dem Versicherer werden hierzulande nicht mehr für das kommende Jahr automatisch verlängert. „Im Zuge der MGA-Gründung lässt Wefox bestehende Verträge im Bereich der Sachversicherung ohne Verlängerung auslaufen“, kündigt die Gruppe bereits im August offiziell an (2.8.2023).

Das Thema hatte gestern nochmals der Branchendienst Finance Forward aufgegriffen. Man habe Makler und Endkunden zu dem Vorgehen informiert, erklärte Wefox auf Nachfrage dazu.

Konzentration auf spezielle Produktkategorien

Günther Blaich (Bild: Wefox)

Der firmeneigene Versicherer wird sich in Zukunft nur noch auf spezielle Produktkategorien konzentrieren. Als Beispiele nennt das Unternehmen Kurzabsenz-Policen in der Schweiz, E-Bike-Versicherungen in Deutschland sowie Kfz-Policen in ausgewählten Ländern.

Auch in der internen Organisation wird es aufgrund der neuen Ausrichtung Veränderungen geben. Das MGA-Geschäft wird parallel zur Maklergesellschaft unter einer neuen Deutschland-Holding angesiedelt.

Gewinnzone soll am 1. Januar erreicht werden

Mit der angekündigten Neuausrichtung der Deutschlandorganisation will Blaich den von Investoren geforderten Sprung in die Gewinnzone schaffen. Wie er selber bei Amtsantritt betonte, gehören dazu auch „ein Umdenken und diverse Veränderungen in der Organisation“.

Der strategische Richtungswechsel, vom kostenintensiven Wachstum hin zum Geld verdienen, sei für jedes Unternehmen ein Kraftakt. Viel Zeit bleibt dem Manager nicht mehr. Ab dem 1. Januar 2024 soll Wefox in Deutschland schwarze Zahlen schreiben.