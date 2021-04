Wefox Insurance mit neuem Deutschlandchef

20.4.2021

Die Wefox Insurance AG mit Sitz in Liechtenstein, Tochter der als Wefox-Gruppe auftretenden Financeapp AG (vorher One Versicherung), hat einen neuen Verantwortlichen für das Deutschlandgeschäft. Nico Pöltl ist ab sofort Bevollmächtigter der Wefox Insurance AG Niederlassung Deutschland.

Die Bekanntmachung erfolgte in der April-Ausgabe des Journals der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). Der offizielle Titel von Pöltl lautet „COO Wefox Insurance AG und Country Head Germany“, wie das Unternehmen auf Nachfrage erklärte. CEO des Versicherers bleibe nach wie vor Oliver Lang.

Nico Pöltl (Bild: Wefox)

„Die registrierte deutsche Niederlassung soll die Arbeit mit Maklern in Zukunft leichter machen, indem Endkunden wie auch Makler feste Ansprechpartner innerhalb Deutschlands haben“, so das Unternehmen.

Seit März tritt die Wefox-Versicherungstochter im Markt unter neuem Namen an. Die Unternehmensgruppe will mit dem Schritt „eine klare und konsequente Markenidentität“ erreichen, so die Begründung (VersicherungsJournal 11.3.2021).