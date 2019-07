Wefox: Absage an die Idee vom „Superpool“

15.7.2019 – Die Wefox-Gruppe will durch Übernahmen von Maklern und Pools wachsen. Dafür heuerte das Unternehmen einen Manager für Akquisitionen an. Die neue Führungskraft kommt aus der Fintech-Szene und will in seinem Job Optionen im In- und Ausland prüfen. Ein Freund von spektakulären Zukäufen ist er nicht.

Im April verstärkte Julian Teicke, Gründer der unter der Marke Wefox auftretenden Financeapp AG, sein Management: Für die neugeschaffene Position des „Director of Group Mergers & Acquisitions“ holte das Unternehmen Christopher Kampshoff (42) an Bord.

Für seinen neuen Job bringt der Manager einiges an Erfahrung mit. Als Finanzchef begleitete er den Verkauf und die spätere Integration der Ident Technology AG an Microchip Technology Inc. Als Gründer des Bezahldienstleisters Lendstar veräußerte er die Firma im vergangenen Jahr an den US-Zahlungsanbieter Epay.

Davor arbeitete er sechs Jahre im Bereich „Mergers & Acquisitions“ bei verschiedenen Unternehmens-Beratungen wie auch bei der Deloitte GmbH in München.

Durch Zukäufe wachsen

Christoph Kamphoff (Bild: Bernhard Huber)

Was Kampshoff an der neuen Aufgabe in Berlin reizt? „Es geht nicht nur darum, eine reine Übernahme zu managen, sondern auch eine komplette Integration zu begleiten.

Dazu gehört, die Mitarbeiter mitzunehmen und einen nachhaltigen Übergang zu koordinieren“, so der Manager.

Der Auftrag seines neuen Arbeitgebers erklärt sich bereits durch den Titel auf seiner Visitenkarte.

„Es gibt hier kein klassisches Job-Profil. Die Aufgabe lautet, durch Zukäufe zu wachsen“, erklärt der Westfale zurückhaltend und ergänzt: „Wir werden uns Makler, Pools aber auch Tech-Unternehmen in Deutschland und im Ausland ansehen.“

Die Unternehmens-Gruppe arbeitet nach eigenen Angaben derzeit mit 1.500 Maklern zusammen. 2019 sollen es 3.000 Partner werden, wie Teicke auf Nachfrage im März erklärte (VersicherungsJournal 11.3.2019).

Kandidaten mit Potenzial prüfen

Die Kriterien für potenzielle Übernahme-Kandidaten hat Kampshoff bereits im Kopf: „Wichtig ist für uns, die Integrationsfähigkeit eines Unternehmens. Nicht nur die Bilanzen sollten stimmen, es muss auch menschlich zusammenpassen und die Firma sollte offen für Innovationen und digitale Themen sein.“

Makler-Unternehmen mit einem älteren Kundenstamm kämen eher nicht in Frage. „Der Kandidat sollte auf Wachstum ausgerichtet sein und somit auch eine jüngere Klientel adressieren“, so der Wefox-Direktor.

Im Vordergrund stehe aber, eine schlüssige Strategie zu entwickeln. „Wir werden nichts übers Knie brechen“, betont der Manager. Schließlich gehe es um Menschen, Arbeitsplätze und um viel Geld.

Notwendiges Kapital für Übernahmen sollte bei Wefox auf der hohen Kante liegen: Die Unternehmensgruppe, zu der auch die One Versicherung AG und der Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH gehören, konnte im März 110 Millionen Euro von internationalen Investoren einsammeln (VersicherungsJournal 7.3.2019, Medienspiegel 6.3.2019).

Kein Freund von Elefanten-Hochzeiten

Die vielzitierte Konsolidierung in der deutschen Makler-Landschaft hält der Wefox-Mann für zwingend. „Daran führt kein Weg vorbei. Die Anforderungen der Kunden aber auch des Regulators an die Vermittler werden immer höher. Es werden auch Unternehmen aufgeben, weil sie die Herausforderungen aus eigener Kraft nicht mehr stemmen können.“

Die Idee vom sogenannten „Superpool“ (VersicherungsJournal 8.5.2019), der Vereinigung zweier Marktgrößen, hält Kampshoff nicht für wahrscheinlich. „Die großen Unternehmen haben die kleinsten Probleme. Vielen kleineren und mittleren Firmen stehen eher harte Zeiten bevor.“

Er selbst sei „kein Freund von Elefanten-Hochzeiten“. Es gebe genug Belege, auch aus anderen Branchen, dass damit die Probleme erst anfingen und sich zwei Marktgrößen eher blockierten als sich gegenseitig zu stärken.