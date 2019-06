Wechsel in der Chefetage von Swiss Life

4.6.2019

Thomas A. Fornol gibt die Leitung des Intermediär-Vertriebs bei der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland am 1. September ab und verlässt auch die Geschäftsleitung. Seit 2014 war der Manager für die Vertriebseinheit zuständig (VersicherungsJournal 26.2.2014). Spätestens zum Jahreswechsel wird Fornol die kommissarische Leitung der Vertriebsdirektion Nord in Hannover übernehmen, wie verschiedene Branchendienste am Dienstag berichteten und Swiss Life auf Nachfrage bestätigte.

Dr. Matthias Wald wird Fornol in der Geschäftsleitung in Garching ersetzen. Wald, seit 2015 in der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland (VersicherungsJournal 10.3.2015) tätig, verantwortet den Vertrieb dann in Personalunion mit seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Life Deutschland Holding.

Matthias Wald (li.) und Thomas A. Fornol (Bild: Swiss Life/Photogenika (re.))

Jan-Peter Diercks übernimmt ab September bei Swiss Life die vier Vertriebsdirektionen, den Bankenvertrieb, die Abteilung Pools und Dienstleister sowie die SLP GmbH. Derzeit ist der Manager noch Geschäftsführer bei RWB Partners GmbH. Hier verantwortet er die Vertriebsbetreuung und den Maklervertrieb.