Wechsel in den Vorständen der Talanx-Gruppe

18.3.2019 – Im kommenden Frühjahr finden personelle Änderungen in den Chefetagen von Talanx und HDI Global statt. Dr. Christian Hinsch, verantwortlich für die Industrieversicherungs-Sparte, geht in Rente. Seine Nachfolge in den Führungsgremien tritt Dr. Edgar Puls an.

WERBUNG

Dr. Christian Hinsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Talanx AG und Vorstandsvorsitzender der HDI Global SE und HDI V.a.G., scheidet zum 9. Mai 2019 aus den Führungsgremien der Versicherungsgruppe aus und geht in Ruhestand. Der 63-Jährige führte die Industriesparte seit 2003 (VersicherungsJournal 18.7.2003).

Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Edgar Puls bestellt. Er übernimmt die Positionen von Hinsch beim Hauptaktionär der Talanx, der HDI V.a.G., sowie bei der Talanx. Außerdem steigt der 45-Jährige zum Vorstandsvorsitzenden von HDI Global auf. Das teilte die Gesellschaft am vergangenen Freitag mit.

Edgar Puls (Bild: HDI/Daniel Moeller)

Puls war seit 2018 neben dem Geschäftsfeld Europa auch für die Bereiche Sach, technische Versicherung, Transport und Multi-Risk zuständig (VersicherungsJournal 8.5.2018). Der Manager ist seit 2001 bei HDI Global, seit 2005 in leitenden Positionen. 2014 rückte er zum Vorstandsmitglied auf (VersicherungsJournal 17.3.2014).

Weiterer Wechsel in der Führung von HDI Global

Die Verantwortung für die bisherigen Ressorts von Puls in der Führungsetage der HDI Global übernimmt ab Mai David Hullin (50). Er verfügt über 24 Jahre Erfahrung in der Rückversicherung sowie im internationalen Geschäft der Talanx-Gruppe, so das Unternehmen in seiner Pressemeldung.

Zuletzt begleitete Hullin im Ressort des Talanx-Vorstandsvorsitzenden Torsten Leue strategische Projekte wie die Gründung der HDI Global Specialty (VersicherungsJournal 11.5.2018).

David Hullin (Bild: HDI/Daniel Moeller)

„Herr Dr. Puls wird als CEO die Profitabilisierung, die Internationalisierung sowie die kulturelle Weiterentwicklung der HDI Global SE weiter konsequent vorantreiben. Herr Hullin wird in seiner neuen Aufgabe die Sanierung der Feuerversicherung, die bereits auf gutem Weg ist, ebenfalls voranbringen“, so Leue zur To-do-Liste der beiden Manager.

Generationswechsel abgeschlossen

Die Verdienste von Hinsch werden in der Talanx-Mitteilung ausführlich gewürdigt. „Das Wachstum, die Internationalisierung und die sehr gute Reputation der HDI-Gruppe auch innerhalb der Industriebranche sind eng mit dem Namen von Herrn Dr. Hinsch verbunden“, lässt sich Herbert K. Haas, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Talanx, zitieren.

Der Konzern sieht damit den Generationswechsel im Vorstand abgeschlossen. Erst im vergangenen Jahr folgte Leue (52) als Vorstandschef auf den ehemaligen Vorsitzenden Haas (64) (VersicherungsJournal 10.11.2017).

Außerdem scheidet, wie bereits bekannt, im Mai Ulrich Wallin (64) als Vorstandsvorsitzender bei dem Talanx-Gruppenunternehmen Hannover Rück SE aus. Ihm folgt der Schweizer Jean-Jacques Henchoz (53), bislang Manager bei der Swiss Re (VersicherungsJournal 23.8.2018).