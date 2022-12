Warum die Gothaer für das neue Jahr optimistisch ist

14.12.2022 – Nach bisher vorliegenden Zahlen wird der Versicherungskonzern 2022 mit 4,564 Milliarden Euro rund 2,4 Prozent weniger Bruttoprämie buchen als im Vorjahr. Der Rückgang resultiert aus der Lebensversicherung; konkret aus dem Einmalbeitragsgeschäft. Nach dem vom Unwetter „Bernd“ belasteten Vorjahr läuft es bislang schaden- und ertragsmäßig besser. Für 2023 kündigte Konzernchef Oliver Schoeller „deutliches Wachstum“ an.

Inflationsbedingte Beitragsanpassungen, Zuwächse in der betrieblichen Krankenversicherung und in der Vollversicherung, neue Unternehmerkunden und die Revitalisierung des Einmalbeitragsgeschäfts sollen den Gothaer-Konzern 2023 „wieder deutlich“ wachsen lassen.

Bei den Unternehmerkunden werde man den Marktanteil ausbauen, sagte Oliver Schoeller. Die aktuelle Dynamik im Markt sei für die Gothaer gut, so der Konzernchef am Dienstag vor der Presse.

Bereits 2022 habe man die „Position als führender Partner für den Mittelstand“ um 7,2 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro in diesem Segment weiter vergrößert. Es umfasst das gewerbliche Kompositgeschäft, die kollektive Biometrie und die betriebliche Krankenversicherung (bKV).

Erste Auflösung der Zinszusatzreserve

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

Für 2022 erwartet die Versicherungsgruppe Beitragseinnahmen von voraussichtlich 4,6 Milliarden Euro (minus 2,4 Prozent). Der Konzernüberschuss steigt um 1,1 Prozent auf 83 Millionen und das Konzern-Eigenkapital um 5,3 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden.

Nach dem Schadenrekord 2021 erreicht die Combined Ratio der Gothaer Allgemeinen mit 97,8 (121,1) Prozent wieder Normalniveau. Dies trug zur Ergebnisverbesserung bei. Dagegen werden die Kapitalerträge 2022 geringer ausfallen, da zur Finanzierung der Zinszusatzreserve (ZZR) keine Wertpapiere mehr versilbert werden mussten.

Denn durch den marktweiten Zinsanstieg ist die ZZR drei Jahre früher als noch vor Jahresfrist berechnet ausfinanziert. Rund fünf Prozent dieses Polsters werden 2022 bereits aufgelöst – und werden zumindest teilweise über eine höhere Überschussbeteiligung an die Kunden weitergegeben.

Noch keine Auffälligkeiten beom Storno in der Lebensversicherung

Michael Kurtenbach (Bild: Gothaer)

Während die Komposit- sowie die Krankenversicherung 2022 um 5,5 beziehungsweise ein Prozent auf 2,1 Milliarden Euro beziehungsweise 918 Millionen Euro wachsen, fällt das Segment Leben – ähnlich dem Branchentrend – zurück. In Leben sinken die Beitragseinnahmen um 18 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro.

Ursächlich dafür ist ein Rückgang des Einmalgeschäftes um 46 Prozent auf 182,5 Milliarden Euro (per Ende drittes Quartal). Vor allem das über Banken erhaltene Einmalbeitragsgeschäft sei nach dem Wegfall der Strafzinsen eingebrochen, so Leben-Vorstand Michael Kurtenbach.

Für 2023 kündigte er die Revitalisierung dieses Geschäftes an. Dazu sollen auch zwei neue Tarife mit Nachhaltigkeitsmerkmalen beitragen.

Grundsätzlich spüre man in der Lebensversicherung konjunkturbedingt bereits einen Rückgang der Sparfähigkeit. Auffälligkeiten beim Storno gebe es aber nicht. Die Stornoquote werde mit 3,5 Prozent voraussichtlich wieder um einen halben Prozentpunkt unter dem Marktniveau liegen.

Weiterer Rückgang bei Vollversicherten

Sylvia Eichelberg (Bild: Gothaer)

Die Gothaer Kranken hat zwar mit 700.00 (687.000) Versicherten nach den Worten von Vorständin Dr. Sylvia Eichelberg „die Schallmauer durchbrochen“.

Die Zahl der Vollversicherten ist hingegen erneut gesunken, auf 125.000 (128.000) Personen.

Vom Beitragsaufkommen von 918 Millionen Euro (plus ein Prozent) entfallen 720 (716) Millionen auf die Vollversicherung.

Das Neugeschäft wuchs um fünf Prozent auf 1,776 Millionen Euro Monatsbeiträge. Maßgeblich dafür sei ein Plus von 24 Prozent in der betrieblichen Krankenversicherung.

Absolute Zahlen nannte Eichelberg hier nicht. Man habe eine Vielzahl an Unternehmen versichert, darunter auch 15 Dax-Unternehmen.

Engagement um Nachhaltigkeit

Bei den verschiedenen Aktivitäten zu mehr Nachhaltigkeit berichtete Finanzvorstand Harald Epple unter anderem über ein neues Impact Investment.

Dabei investiert die Gothaer 100 Millionen US-Dollar in Naturkapital; konkret in den Natural Capital Fund. Der Fonds investiert in nachhaltige Land- und Forstwirtschaft in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland.