Wappler wird neuer Finanzvorstand der Baloise

17.10.2023

Christoph Wappler (44) wird neuer Vorstand Finanzen und Kapitalanlagen den Baloise Versicherungen in Deutschland. Der Manager übernimmt zum 1. November die Verantwortung für das Ressort von Julia Wiens.

Die Mathematikerin wird ihren Arbeitgeber zum 31. Oktober verlassen und als neue Exekutivdirektorin für den Geschäftsbereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) wechseln (VersicherungsJournal 13.9.2023).

Christoph Wappler (Bild: Baloise)

Kürzlich war bereits kommuniziert worden, dass ihr Ressort Finanzen und Kapitalanlagen interimsweise von Wappler gelenkt wird. Die Sparte Leben soll übergangsweise Dr. Hartmut Holz, bisher Bereichsleiter Fachmanagement Leben, verantworten.

Wappler ist seit Ende 2017 im Unternehmen und leitete seitdem den Bereich Finanzielle Steuerung. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Baloise Vertriebsservice AG. Zuvor war der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in verschiedenen Leitungsfunktionen bei der Pricewaterhousecoopers GmbH und der Pricewaterhousecoopers LLP in New York tätig.