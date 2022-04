W&W erntet Ergebnis des Konzernumbaus

1.4.2022 – Mit Kosten- und Risikomanagement, aber auch ein wenig Glück hat die W&W-Gruppe 2021 deutlich mehr verdient. Für 2022 wird mit weniger Gewinn gerechnet. Der Konzernumbau wird fortgesetzt.

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) hat 2021 ihr Konzernergebnis nach IFRS um 67 Prozent auf 352,2 Millionen Euro gesteigert. „Ein starkes Neugeschäft, die zum Vorjahr deutlich positive Entwicklung der Kapitalmärkte, ein weiterhin striktes Kostenmanagement und eine vorsichtige und vorausschauende Risikopolitik“ nannte Konzernchef Jürgen A. Junker in der Bilanzpressekonferenz als Erfolgsfaktoren.

W&W will bis 2025 rund 500.000 Neukunden gewinnen

Jürgen A. Junker (Bild: Alexander Fischer)

Die „mittlerweile erreichte Flughöhe“ spiegle die „innere Stärke“ durch den vor fünf Jahren begonnenen Umbau wider. Die Gruppe sei „heute stärker, ertragreicher und krisenfester“, weil sie „agiler, kundennäher, effizienter und digitaler geworden“ sei.

Dazu gehört, dass die Effizienz im Konzern nach Unternehmensdarstellung seit 2016 um durchschnittlich rund fünf Prozent pro Jahr erhöht worden ist. In diesem Tempo soll es weitergehen. Zudem will man doppelt so schnell wachsen wie der Markt und bis 2025 rund 500.000 Neukunden gewinnen. 2021 betrug dieser Wert 420.000.

Für 2022 gibt sich Junker mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Krisenlage vorsichtig, weshalb es trotz Rekordgewinn bei 0,65 Euro Dividende je Aktie bleibt. Der Jahresgewinn 2022 werde um rund 100 Millionen Euro unter dem 2021er-Niveau liegen, so der Konzernchef.

Das für das laufende Jahr avisierte Ergebnis wäre aber immer um knapp ein Fünftel höher als 2020. „Für alles das, was wir selbst als W&W-Gruppe beeinflussen und bestimmen können, erwarten wir 2022 eine weiterhin positive Entwicklung“, so Junker. 2021 betrug das Finanzergebnis 2,51 Milliarden Euro (+ 38 Prozent) dank verbesserter Risikovorsorge und dem Aufschwung an den Aktien- und Kapitalmärkten.

Beitragsanpassungen rund um die Immobilie

Im Versicherungsgeschäft stiegen die Bruttobeiträge um knapp 5,1 Prozent auf 4,72 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,19 Milliarden Euro (+ 6,7 Prozent) auf Schaden/Unfall und 2,54 Milliarden Euro (+ 4,0 Prozent) auf Leben/Kranken. Zum Wachstum trug in der Sparte Leben ein Plus von 17 Prozent auf 831,7 Millionen Euro bei den Einmalbeiträgen bei.

In der Hausrat- und der Gebäudeversicherung wurden die Beiträge zwischen fünf und zwölf Prozent angepasst. So stiegen die gebuchten Bruttobeiträge in der Gebäudeversicherung um 17,1 Prozent auf 262,0 Millionen, die Zahl der Verträge aber nur um 1,3 Prozent auf 473.395.

Das Neugeschäft wuchs in Schaden/Unfall um 6,7 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro Bruttobeitrag. Die Combined Ratio betrug brutto 105,4 (Vorjahr: 90,6) Prozent und netto 87,7 (89) Prozent. Elementarschäden belasteten brutto mit 522,8 (63,6) Millionen Euro, waren aber hoch rückversichert. Dies zeigt sich in der Netto-Schadenquote von 62,6 (64,1) Prozent, die auch von einer pandemiebedingt moderaten Entwicklung der Kfz-Schäden profitierte.

W&W Vertriebskennzahlen. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: W&W, Geschäftsbericht 2021)

Adam Riese jagt Kunden ab

Der Digitalversicherer Adam Riese GmbH steigerte die Zahl seiner Kunden um knapp ein Drittel auf rund 250.000 Kunden. Die Neukunden würden vor allem von anderen Direktversichern gewonnen. „Es gibt keine Kannibalisierung“, so Junker.

In der Personenversicherung erhöhte sich der Neubeitrag um 16,1 Prozent auf 942,2 Millionen Euro. Dabei legte das Lebensversicherungsgeschäft mit neuen Angeboten für fondsgebundene Renten, für die betriebliche Altersversorgung und für Berufsunfähigkeits-Versicherungen um 17,4 Prozent auf 831,7 Millionen Euro zu.

Bausparversicherer registriert wieder ein Wachstum

Bei den Baufinanzierungen (inklusive Vermittlungen an Partnerbanken) wuchs das Kreditneugeschäft um 12,5 Prozent auf 6,85 Milliarden Euro. Aufgrund des Zinstiefes sank das Netto-Bausparneugeschäft 2021 erneut um 3,8 Prozent auf 10,0 Milliarden Euro.

Da die Branche insgesamt rund sechs Prozent verlor, erhöhte sich der Marktanteil von Wüstenrot leicht von 13,4 auf 13,7 Prozent. Seit dem vierten Quartal 2021 registriert der Bausparversicherer wieder ein Wachstum.

Weitere Details finden sich in den Geschäftsberichten unter diesem Link.