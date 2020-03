W&W: Bei Betriebsschließungen wird nicht pauschal entschieden

31.3.2020 – Der Konzern Wüstenrot & Württembergische ist 2019 kräftig gewachsen und hat das Ergebnis deutlich verbessert. Auch für 2020 hat der Vorstand „Ambitionen“ – trotz Coronakrise. 2019 nahmen die gebuchten Bruttobeiträge um knapp 6,3 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro zu. Davon entfielen 2,37 Milliarden Euro auf Personen- und 1,95 Milliarden Euro auf Kompositversicherungen. Baufinanzierungen erhöhten sich um 10,9 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro.

Auch wenn Innen- und Außendienst im Homeoffice sind, bleiben sie nach den Worten von Jürgen A. Junker, Vorstandschef des Konzerns Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), mit dem Kunden eng im Kontakt. Aktuell werde viel Rat zur Optimierung der eigenen Versicherung und der Anlagen abgerufen, sagte er. Wie wichtig der vertraute Kontakt zum Vermittler sei, stelle er besonders in den letzten Tagen fest.

Jürgen A. Junker (Bild: Alexander Fischer)

Und mit Blick auf die seit drei Jahren vorangetriebene Digitalisierung meint er: „Nicht alles, was technisch machbar ist, entspricht den Wünschen der Kunden erhöht ihre Zufriedenheit“. Beim Umbau habe man „streng darauf geachtet, dass der Umbau nicht zulasten der Profitabilität und auch nicht zulasten der Kunden“ gehe.

Gespräche zur BSV auf Verbandsebene

Zur heftigen Diskussion um den möglichen Schutz der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) (VersicherungsJournal 30.3.2020, 27.3.2020, 25.3.2020) sagte Thomas Bischof: „Wir entscheiden nicht pauschal, ob die Betriebsschießungs-Versicherung greift oder nicht.“

Nach Einschätzung von Bischof, der im Konzernvorstand die Versicherungen leitet, steht die öffentliche Hand bei den Schließungen in der Verantwortung. Versicherungszweck der BSV sei der Ersatz bei Schließung infolge von Verseuchung und nicht bei behördlich angeordneter Unterbrechung von Infektionsketten.

Auf Nachfrage berichtet er von vielen Gesprächen, die derzeit zu diesem Thema auf der Verbandsebene geführt würden. Bischof führte Aussagen der Wirtschaftsverbände an, wonach nur ein Prozent der Unternehmen eine BSV abgeschlossen haben. Betroffen von der Schließung seien nur Hotels und Gaststätten.

Im Übrigen versuche man „mit jedem Kunden gemeinschaftlich eine bestmögliche Lösung zu finden.“ Wie andere Versicherer hat auch der W&W-Konzern seine Regeln für Stundungen, Änderungen der Zahlungsweise, Summenanpassung oder die Stilllegung von Kraftfahrtzeugen im Zuge der Corona-Krise verändert.

Folgen der Coronakrise seien eine Frage der Dauer

Auch für 2020 hält die W&W-Gruppe „grundsätzlich“ an ihrem mittel- und langfristigen Ergebniskorridor von 220 bis 250 Millionen Euro fest, so Junker. Die Aktionäre erhielten für 2019 in Absprache mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) unverändert 65 Cent Dividende je Aktie.

Mit Blick auf schlechten Zeiten habe man die Dividende in den letzten Jahren nicht erhöht. Nun wolle man sie auch nicht senken, so Junker. „Ob wir sie aber auch 2020 halten können, ist unklar, aber wir haben Ambitionen.“

Sollte die Coronakrise deutlich länger anhalten, sei ein Ergebnisrückgang unter dieses Niveau zu erwarten. Noch seien beim Neugeschäft oder bei den Eingängen insgesamt keine Änderungen zu sehen. Für das Kapitalergebnis hofft man für die nächsten Wochen auf Besserung der Märkte. Dies bezieht sich vor allem auf Unternehmensanleihen, denn das Aktienexposure sei 2019 reduziert und im Wesentlichen abgesichert worden.

W&W-Konzern, Vertriebskennzahlen. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: W&W, Geschäftsbericht 2019)

Ergebnis mit Rückenwind – geringe Auswirkung auf Leben-Geschäft

Dank eines „erneut sehr guten versicherungs-technischen Ergebnisses“, Kostendisziplin und einem höheren Finanzergebnis hat der Konzern 2019 sein Nachsteuerergebnis um 16 Prozent auf 249,1 Millionen Euro gesteigert. Beim Finanzergebnis von 2,35 (Vorjahr: 1,25; 16.4.2019) Milliarden Euro gab es 2019 jedoch „Rückenwind“.

Dort wurde von einem deutlich verbesserten Bewertungsergebnis auf festverzinsliche Wertpapiere und Eigenkapitaltitel profitiert. Dieser Effekt wurde mit netto rund 40 Millionen Euro angegeben, die sich so 2020 voraussichtlich nicht mehr wiederholen werden. Die Schaden- und Kostenquote betrug brutto 89,4 (89,5) Prozent.

Die Auswirkungen der Coronakrise auf das Lebensversicherungs-Geschäft hält Bischof für eher gering. Das SHUK-Geschäft werde unterschiedlich betroffen sein, aber in der Summe lasse sich dies beherrschen. Für die Krankenversicherung rechnet er mit leicht höheren Kosten infolge eines unterdurchschnittlichen Marktanteils bei der Vollkostenversicherung.

Geringere Risiken dank ländlichem Engagement

Die Risiken für das Bauspar- und Baufinanzierungs-Geschäft hängen nach Aussagen von Finanzchef Michael Gutjahr vor allem von der Länge der Coronakrise ab. Generell sei der Konzern eher in den „Speckgürteln“ und im ländlichen Raum engagiert und nicht in den Ballungszentren, in denen es bereits zu Übertreibungen gekommen sei.

Im Geschäftsjahr 2019 nahmen die gebuchten Bruttobeiträge um knapp 6,3 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro zu. Davon entfielen 2,37 Milliarden Euro auf Personen- (+ 5,8 Prozent) und 1,95 Milliarden Euro auf Kompositversicherungen. Die Baufinanzierungen erhöhten sich insgesamt um 10,9 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro.

In der Baufinanzierung stieg das Neugeschäft um rund 14 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Den hohen Zuwachs begründet Junker unter anderem mit Produktverbesserungen, neuen Betreuungskonzepten für großvolumige Baufinanzierungen und schnelleren Abwicklungsprozesse. Das Brutto-Bausparneugeschäft fiel leicht auf 13,5 (13,7) Milliarden Euro. Das Neugeschäft in Leben wuchs auf 3,71 (3,4) Milliarden Euro Beitragssumme.

Weitere Details zum Geschäftsjahr 2019 unter diesem Link (PDF-Datei, 5,51 MB).