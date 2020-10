VPV verliert Vorstandschef

30.10.2020

Am 1. April des kommenden Jahres steigt Klaus Brenner (55) zum Vorstandschef der VPV-Versicherungen auf. Er tritt die Nachfolge von Dr. Ulrich Gauß (57) an, „der aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch die VPV zum Jahresende 2021“ verlassen wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Gauß führt den Versicherer seit 2017 (VersicherungsJournal 13.12.2016).

Brenner übernimmt von seinem Vorgänger die Vorstandsmandate bei folgenden Gesellschaften: der Vereinigten Postversicherung VVaG, der VPV Holding AG, der VPV Lebensversicherungs-AG sowie der VPV Allgemeine Versicherungs-AG.

Der zukünftige Vorstandschef arbeitet bereits seit 2008 bei der VPV und ist seit 2016 Mitglied des Vorstands (1.9.2016). Er verantwortet die Bereiche Finanzen und Steuern, Risikomanagement, Recht und Compliance, Konzernrevision sowie die Informationsverarbeitung.

Klaus Brenner (Bild: VPV)

Das operative Geschäft der Vereinigten Postversicherung VVaG in Leben läuft über die VPV Lebensversicherung. Laut einer Analyse der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH gehört das Unternehmen mit zu den finanzschwächsten Marktteilnehmern (23.10.2020).