VPV Leben legt sich dickeres Eigenkapitalpolster zu

7.4.2020 – Die VPV ist 2019 sowohl in der Sparte Leben wie auch im Bereich Schaden gewachsen. Viele Versicherer haben ihren Solvenzbericht noch nicht veröffentlich. Die VPV hat ihn bereits erstellt und gibt einen interessanten Einblick in die Corona-bedingte Risikolage.

Die VPV Lebensversicherungs-AG weist für Ende 2019 eine aufsichtsrechtliche Solvenzquote von 947 (Vorjahr: 763) Prozent aus. Ohne Übergangsmaßnahmen sind es 314 (236) Prozent. Dies zeigt der Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR), in dem auch die Schwachstellen des Lebensversicherers aufgeführt werden.

Coronakrise: Sterblichkeit und Sterbeversicherungen

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Geschäftsbetrieb, die Versicherungstechnik und die Kapitalanlagen kann die VPV Leben natürlich auch noch nicht beziffern, im SFCR-Bericht zeigt sie aber Risiken auf.

Man habe traditionell einen großen Bestand an Sterbegeldversicherungen. Je nach Sterblichkeits-Entwicklung infolge der Pandemie könne es dies auf das Todesfallrisiko wirken. Bei den Risikoversicherungen sei der Bestand kleiner und im Durchschnitt „wesentlich“ jünger, weshalb mögliche Auswirkungen geringer ausfallen dürften.

Bei den Risikoversicherungen besteht das Risiko in den höheren durchschnittlichen Versicherungssummen. Letztere würden begrenzt, da größere Todesfallrisiken weitgehend bei Rückversicherern rückgedeckt seien. Die Risikoversicherungen machen 2,8 Prozent der laufenden Beiträge aus. Der Bestand der Sterbegeld-Versicherungen lässt sich aus den Berichten nicht beziffern.

Kündigungen oder mehr Absicherung

Bei der VPV hält man es sowohl für möglich, dass die Pandemie bei den Kunden den Wunsch nach mehr Absicherung erhöht, wie auch, dass es zu mehr Zahlungsschwierigkeiten und infolge dann Beitragsfreistellungen oder Rückkäufen kommt.

Ein „wesentlich verändertes“ Stornoverhalten könne noch nicht beobachtet werden. Für 2019 wird die Stornoquote auf unverändert 3,4 Prozent des laufenden Beitrags beziehungsweise 1,8 Prozent bezogen auf die Stückzahl beziffert.

Die Verwerfungen an den Kapitalmärkten durch die Pandemie haben bis in den März 2020 hinein den Anteil der Kapitalanlagen mit stillen Lasten erhöht. Um die Risiken zu begrenzen, habe man die Bestände in liquiden Aktienanlagen abgebaut. Insgesamt verfüge man noch über „signifikante Bewertungsreserven“ auf den gesamten Kapitalanlagenbestand.

Wertverluste auch für Kunden

Laut Geschäftsbericht hatten die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienenden Wertpapiere Ende 2019 bei einem Bilanzwert von 5,43 Milliarden Euro 6,25 Milliarden Euro Zeitwert. Die stillen Lasten beliefen sich auf 133.725,34 Euro.

Der Wertverlust für Kunden mit dynamischen Hybridprodukten ist den Angaben zufolge bislang „spürbar abgemildert“ worden. Auf den Kapitalmarkteinbruch hätten die Wertsicherungsfonds bisher mit deutlich reduzierten Aktienquoten reagiert.

Das Neugeschäft in der Lebensversicherung legte 2019 um 24,5 Prozent auf 91,4 Millionen Euro zu. Dazu trug im Wesentlichen das um ein Drittel auf 73,2 (54,9) Millionen Euro gestiegene Einmalbeitragsgeschäft bei. Die Beitragssumme des Neugeschäfts stieg um 3,5 Prozent auf 596,48 Millionen Euro.

VPV Kennzahlen 2019 (Bild: VPV)

Neues Produkt geplant

Knapp 45 Prozent des gesamten Neugeschäfts waren dynamische Hybridprodukte. Bezogen auf das Neugeschäft gegen laufenden Beitrag waren es über 53 Prozent. Knapp 30 Prozent dieses Neugeschäftes entfiel auf die „VPV Freiheits-Rente“, die seit 2019 über einen Makler in Island verkauft wird. 2019 sind 552 Verträge mit rund 0,5 Millionen Euro laufenden Beitrag in Island verkauft worden.

Für Juli kündigt der Versicherer an, eine fondsbasierte Rentenversicherungs-Linie „VPV Zukunftsplan“ auf den Markt bringen zu wollen, deren Produkte zu Vertragsbeginn mit abgesenkten oder ganz ohne Garantien starten. Im weiteren Vertragsverlauf kann dem Tarif ein Sicherungsmanagement hinzugefügt werden.

2019 erwirtschaftete die VPV Leben fast unverändert 31,3 (31,4) Millionen Euro Rohüberschuss. Der Zinszusatzreserve waren 21,75 Millionen Euro zuzuführen. Den Kunden wurden vom Rohüberschuss drei Millionen Euro direkt gutgeschrieben und 24,76 (27,23) Millionen Euro der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt. Diese betrug am Bilanzstichtag 225,97 (242,86) Millionen Euro.

Über alle Sparten

Die Schaden- und Unfallversicherung wuchs getragen von allen Sparten um 3,5 Prozent auf 59,2 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge. Bei geringeren Geschäftsjahresschäden verbesserte sich die die Schaden-Kosten-Quote auf 85,1 (88,6) Prozent.

Weitere Details zum Geschäftsjahr im Geschäftsbericht 2019 unter diesem Link.