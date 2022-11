VPV ernennt neuen Generalbevollmächtigten

8.11.2022

Ein Wechsel auf der Führungsebene der VPV Versicherungen kündigt sich an: Zum 1. Januar 2023 wird Dr. Olaf Schmitz (46) als Generalbevollmächtigter die Verantwortung für die Bereiche Aktuariat und Produkte Leben sowie das Kaptalanlagemanagement tragen. Dies vermeldete der Versicherer am Montagvormittag.

Schmitz übernimmt die Position von Dr. Martin Zsohar in der VPV-Geschäftsführung. Dieser musste seinen Vorstandsposten aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er war erst im vergangenen Jahr dem damals neu aufgestellten Vorstand beigetreten (VersicherungsJournal 20.1.2021).

Der Neue ist bereits seit 2007 in der Versicherungsbranche tätig. Bei der Allianz Lebensversicherungs-AG leitet er aktuell die Abteilung Aktuariat und Underwriting. Er bringt auch Erfahrung als Verantwortlicher Aktuar für die Deutsche Lebensversicherungs-AG, die Allianz Pensionskasse und den Allianz Pensionsfonds sowie für die Versorgungs-Ausgleichskasse mit.

Olaf Schmitz (Bild: VPV)

Entsprechend froh äußert sich der VPV-Vorstandsvorsitzende Klaus Brenner, den Akademiker im Team zu wissen. „Wir freuen uns, dass Dr. Schmitz ab 2023 seine umfangreichen Kenntnisse in der Lebensversicherung in die VPV einbringt“, so der Vorstand in der Meldung.

Schmitz lernte unter anderem in Deutschland, Frankreich und den USA. Seinen Abschluss in Wirtschafts-Wissenschaften erwarb er an der Universität Bielefeld. Nach dem Studium ging er zur Allianz.