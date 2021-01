VOV will mit neuem Vertriebsleiter weiter wachsen

26.1.2021

Lars Sapara (44) verantwortet ab sofort den Vertrieb bei der VOV GmbH. In der neu geschaffenen Position soll er das Kerngeschäft ausbauen und weitere Vermittler an das Unternehmen binden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir wollen im D&O-Markt für klein- und mittelständische Unternehmen weiter wachsen", sagt VOV-Geschäftsführer Alexander Probst. Im vergangenen Jahr seien Policen stärker nachgefragt worden. Schadenfälle wie der VW-Prozess und der Wirecard-Skandal hätten Führungskräfte verschiedenster Unternehmen dazu veranlasst, sich mehr mit ihren persönlichen Haftungsrisiken zu beschäftigen.

„Dafür schaffen wir eine neue Anlaufstelle“, sagt Probst. „Ich freue mich sehr darüber, mit Lars Sapara einen versierten Underwriter mit dem richtigen Gespür für einen partnerschaftlich organisierten Vertrieb zurückgewonnen zu haben, der dieser Aufgabe gewachsen ist.“

Lars Sapara (VOV)

Sapara war bereits von 2016 bis 2019 für die VOV tätig und leitet den Standort Hamburg. Kurz zog es den Juristen bis Ende 2020 als Senior Underwriter zum Industrievertrieb der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Zuvor war er bei verschiedenen Anbietern von Financial-Lines-Produkten und als Account Manager bei einem D&O-Spezialmakler der Ecclesia-Gruppe beschäftigt.