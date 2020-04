Vorstandswechsel bei der SV Sparkassenversicherung

1.4.2020

Dr. Klaus Zehner, stellvertretender Vorstandschef der SV Sparkassenversicherung (SV), ist Ende März mit 65 Jahren und nach mehr als zwölfjähriger Tätigkeit im Vorstand der SV in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger ist Ralph Eisenhauer, der von der Ergo-Gruppe kommt.

Der Wechsel war für das Jahresende 2020 angekündigt worden (VersicherungsJournal 11.7.2019), weil seinerzeit kein genaues Antrittsdatum für Eisenhauer genannt werden konnte. Dieser war mehr als 20 Jahre für die Ergo tätig und zuletzt Vorstandsmitglied der Ergo Versicherung AG.

Ralph Eisenhauer (Bild: SV Sparkassenversicherung)

Zu den Verdiensten von Zehner bei der SV gehören die Einführung eines modernen Schadenmanagements, die Entwicklung eines modernen Produktangebots und die Ausrichtung der Kraftfahrtversicherung, so der Versicherer am Dienstag in einer Unternehmensmeldung. Der Manager war für die SV in diversen Gremien des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und des Verbands Öffentlicher Versicherer e.V. aktiv.