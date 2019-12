Vorstandschef der Fahrlehrerversicherung geht in Rente

19.12.2019

Nach 20 Jahren im Führungsgremium der Fahrlehrerversicherung VaG wird sich Vorstandschef Andreas Anft zum 31. Dezember in den Ruhestand verabschieden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Seit 2014 amtierte Anft als Sprecher des Vorstands (VersicherungsJournal 27.2.2014). Er folgte vor fünf Jahren in dieser Position auf Wolfram Klitzsch und verantwortete später als Vorsitzender die Bereiche Schaden, Personal, Revision, Service, Zentrale Dienste und Vertrieb.

Die Ressorts von Anft werden ab dem kommenden Jahr von den beiden Vorstandsmitgliedern Thomas Freythaler und Stefan Kottwitz zusätzlich übernommen. Seit 2017 sind die beiden Manager in der Chefetage des Versicherers vertreten (31.7.2017).

Andreas Anft (Bild: Fahrlehrerversicherung)

Freythaler ist Versicherungskaufmann und Betriebswirt. Seine Zuständigkeit umfasst Informationstechnik, Rechnungswesen, Betrieb sowie das Aktuariat. Kottwitz verantwortet die Bereiche Rückversicherung, Controlling, Kapitalanlagen, Datenschutz, Compliance und Beschwerdemanagement.