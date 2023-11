Vorstand Hoffmann steigt beim Volkswohl Bund aus

14.11.2023

Axel-Rainer Hoffmann (49) wird zum 1. Januar auf eigenen Wunsch die Volkswohl Bund Versicherungen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Über seine Nachfolge wurde noch nicht entschieden. Dies berichtete das Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung.

Hoffmann war vor zehn Jahren in die Vorstände der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und der Volkswohl Bund Sachversicherung AG berufen worden (VersicherungsJournal 15.10.2013). Er verantwortete zuletzt die Ressorts Kapitalanlagen, Schaden Kompositversicherung und Zentrale Dienste.

Der Diplom-Mathematiker war zuvor acht Jahre für den Axa-Konzern tätig, zuletzt als Chief Investment Officer und Vorstandsmitglied der Axa in Belgien. Davor war er sechs Jahre bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) in den Geschäftsbereichen „Leben, Mathematik“ und „Finanzen Konzern“ beschäftigt.

Axel-Rainer Hoffmann (Bild: Volkswohl Bund)

„Wir danken Axel-Rainer Hoffmann für zehn Jahre sehr erfolgreicher Arbeit. Er hat über die vergangenen Jahre eine komplette Neuausrichtung unserer Kapitalanlagen umgesetzt und so dazu beigetragen, den Volkswohl Bund vor dem Hintergrund der herausfordernden Zinssituation auf dem Finanzmarkt langfristig zu stärken“, wird Dr. Joachim Maas, Vorsitzender der Aufsichtsräte in der Mitteilung zitiert.