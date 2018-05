Volkswohl Bund rechnet mit starker Belastung der Erträge

7.5.2018 – Die Beitragseinnahmen der Versicherungsgruppe wuchsen im abgelaufenen Geschäftsjahr schneller als der Markt. In Leben ging das Neugeschäft zurück. Die Überschussbeteiligung zu Gunsten der Kunden wurde „fast ausschließlich durch Entnahmen aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (‚RfB‘) und nur noch zu einem kleinen Teil durch Direktgutschriften aus dem Jahresüberschuss“ finanziert. Die Ertragslage wird nach Einschätzung des Vorstands auch in diesem Jahr stark belastet.

WERBUNG

Die Volkswohl Bund Versicherungen haben laut dem Geschäftsbericht 2017 die gebuchten Bruttobeiträge im Konzern um 1,6 Prozent auf 1,545 Milliarden Euro erhöht.

Davon entfallen auf die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Dortmunder Lebensversicherung AG rund 1,5 Milliarden Euro. Das waren 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.5.2017). Zum Vergleich: Die Branche insgesamt lag im Leben-Geschäft leicht im Minus (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Auf die laufenden Beiträge entfielen beim Volkswohl Bund rund 1,3 Milliarden Euro (plus 2,4 Prozent).

Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht 2017 des Volkswohl Bund Konzerns

(Bild: Volkswohl Bund)

Neugeschäft hauptsächlich mit Fondspolicen

Das Leben-Neugeschäft ging nach laufenden Beiträgen um 4,5 Prozent auf 106 Millionen Euro zurück. Davon stammten mehr als ein Viertel nicht aus neuen Policen, sondern aus den Erhöhungen im Bestand. Die 187 Millionen Euro Einmalbeiträge entsprachen einem Rückgang von sechs Prozent.

78 Prozent des Neugeschäfts wurde mit Altersvorsorge-Tarifen generiert. Darunter hatten Fondsgebundene Versicherungen mit 44 Prozent den größten Anteil. Dahinter rangiert die Indexrente „Klassik modern“ mit 40 Prozent. Bei den Riester-Renten stieg der Neuzugang 2017 gegen den Branchentrend (VersicherungsJournal 10.4.2018) um 12,4 Prozent an. Die Höhe dieser Beitragseinnahmen ist aus dem Geschäftsbericht nicht ersichtlich.

Erstmals wurde über die Absatzzahlen der Mitte 2017 gegründeten Dortmunder Lebensversicherung AG berichtet. Die bietet als erstes Produkt die Arbeitskraftabsicherung „Plan D“ (VersicherungsJournal 30.6.2017, 26.9.2017, 6.2.2018) an. Bis Jahresende hatten rund 2.462 Kunden mit einer Beitragssumme von 74 Millionen Euro abgeschlossen.

„Das ist das Doppelte dessen, was für das erste Geschäftsjahr erwartet wurde“, wird dazu im Geschäftsbericht angemerkt. Verdient wurde mit der Neugründung offenbar noch nichts. Die Muttergesellschaft des Lebensversicherers, die Volkswohl Bund Holding AG, schloss auch ihr zweites Geschäftsjahr mit einem Verlust ab.

Zinszusatzreserve belastet die Rendite

Die Kapitalanlagen der Volkswohl Bund Lebensversicherung sind 2017 um rund 7,3 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro gewachsen. Die Neuanlagen erreichten eine Rendite von 3 Prozent. Die laufende Durchschnittsverzinsung des Kapitalanlagenbestands betrug 3,4 Prozent.

Die Zinszusatzreserve wurde um 282 (Vorjahr 218) Millionen Euro auf nun 872 Millionen Euro erhöht. Die gesamte Zuführung entspricht laut dem Geschäftsbericht einer Belastung des Zinsergebnisses in Höhe von 2,3 Prozent der mittleren Kapitalanlagen. Zur Finanzierung seien Bewertungsreserven aus festverzinslichen Anlagen „in moderatem Umfang“ realisiert worden.

Das außerordentliche Kapitalanlagenergebnis betrug 54,1 (186,1) Millionen Euro und die Nettoverzinsung der gesamten Kapitalanlagen 3,9 (4,7) Prozent.

Die Bewertungsreserven gingen netto (nach Abzug stiller Lasten) auf 1,213 (1,358) Milliarden Euro zurück. Das entsprach 9,7 (11,6) Prozent der gesamten Kapitalanlagen. Darunter waren 249 (248) Millionen Euro, die nicht unmittelbar von Zinsänderungen an den Rentenmärkten abhängen.

Abschlusskosten gestiegen

Als Verwaltungskostensatz für 2017 wird 1,8 Prozent genannt.

Zu den Abschlusskosten wird im Bericht angegeben: „Die ‚bilanzielle‘ Abschlusskostenquote betrug in diesem Jahr 4,1 (3,8) Prozent. Die ‚betriebswirtschaftliche‘ Abschlusskostenquote, bei der alle Abschlussprovisionen dem Jahr des Vertragsabschlusses komplett zugeordnet werden, betrug 4,9 (4,7) Prozent der Beitragssumme des Neuzugangs.

Die Überschussbeteiligung zu Gunsten der Kunden finanziert der Versicherer nun „fast ausschließlich durch Entnahmen aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (‚RfB‘) und nur noch zu einem kleinen Teil durch Direktgutschriften aus dem Jahresüberschuss.“

Überschussbeteiligung größtenteils aus den Rückstellungen

Die unmittelbar aus dem Jahresergebnis entnommene Direktgutschrift wurde gegenüber dem Vorjahr um 89 Prozent auf 5,9 Millionen Euro reduziert. Der Überschuss nach Direktgutschrift und Steuern ging um 82 Prozent auf 24,8 Millionen Euro zurück. Davon wurden der RfB 9,9 Millionen Euro (minus 93 Prozent) zugewiesen.

Als Gründe für den geringeren Überschuss werden die höhere Zinszusatzreserve und die reduzierte Kompensation durch das Heben von Bewertungsreserven angegeben. Dadurch werde die künftige Risikotragfähigkeit gefestigt.

Zur Stärkung des Eigenkapitals wurden 15,0 Millionen Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt. Nach Abzug des Schlussüberschussanteil-Fonds betrug die freie RfB 150 Millionen Euro, das waren 52 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Solvency II-Bedeckungsquote hat sich weiter verbessert. Geschäftsbericht 2017 Volkswohl Bund

Finanzkraft gesteigert

Zusammen mit dem Eigenkapital, den Nachrangdarlehen und dem Schlussüberschussanteil-Fonds ohne die Rückstellung für Gewinnrenten summieren sich die passivseitigen Sicherheitsmittel auf 780 Millionen Euro (880 Millionen Euro).

Sein Eigenkapital hat der Versicherungsverein um 11 Prozent auf 151 Millionen Euro gesteigert. Zur Finanzkraft heißt es im Geschäftsbericht: „Die Solvency II-Bedeckungsquote hat sich weiter verbessert; sie betrug zum Jahresende 2017 rund 420 Prozent. Ohne Übergangsregelung läge die Quote bei etwa 250 Prozent.“

Das entspricht dem Branchendurchschnitt (VersicherungsJournal 20.4.2018). Im Vorjahr lag die Gesellschaft noch deutlich darunter; das zeigt der Map-Report Nummer 893 „Solvabilität im Vergleich 2007 bis 2016“.

Für den Neuzugang und die Beitragseinnahmen des Geschäftsjahres 2018 rechnen wir mit leichten Steigerungen. Geschäftsbericht 2017 Volkswohl Bund

Weitere Belastung erwartet

Zu den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018 schreibt der Vorstand: „Das geringe Zinsniveau wird auch im Jahr 2018 zu einer deutlich steigenden Zuführung zur Zinszusatzreserve führen, wodurch die Ertragslage des Jahres 2018 stark belastet wird.

Der dadurch beeinträchtigte Rohüberschuss kann insbesondere durch die Realisierung vorhandener Bewertungsreserven der Kapitalanlagen sowie mit weiterhin guten Risiko- und Kostenergebnissen auf einem auskömmlichen und stabilen Niveau gehalten werden.

Für den Neuzugang und die Beitragseinnahmen des Geschäftsjahres 2018 rechnen wir mit leichten Steigerungen.“

Alle Sachsparten im Plus

Die Volkswohl Bund Sachversicherung AG trug 87,4 Millionen Euro gebuchten Bruttobeiträgen (plus 5,6 Prozent) zum Konzernumsatz bei. Mit einem Anteil von jeweils gut einem Drittel waren die Sparten Unfall und Kraftfahrt die größten. In alle Komposit-Zweigen stiegen die Prämieneinnahmen. In der Kraftfahrtsparte war das Plus mit 11,5 Prozent am stärksten; das wird „unter anderem auf eine gestiegene Präsenz in den Vergleichsportalen“ zurückgeführt.

Über das Makler-Online-Portal „Prokundo“ (VersicherungsJournal 27.1.2012) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr im Durchschnitt rund 3.000 Verträge pro Monat abgeschlossen.

Die Schadenquote wird mit 59,1 (Vorjahr 58,1) Prozent und die Kostenquote mit 32,3 (31,7) Prozent angegeben. Der Jahresüberschuss nach Steuern der Sachtochter ging um 31 Prozent auf 7,4 Millionen Euro zurück.

Die Geschäftsberichte des Versicherungsvereins und der Sachgesellschaft sind auf der Internetseite der Gruppe verfügbar.