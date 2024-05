14.5.2024

Am 30. April ist Volker Altenähr verstorben. Das teilte seine Witwe dem VersicherungsJournal mit. Er wurde 81 Jahre alt. Der Versicherungskaufmann, studierte Physiker und Diplom- Mathematiker hat ab 1972 sein Berufsleben überwiegend in Führungspositionen in der Branche verbracht.

Seine ersten Stationen waren nach Angaben der SDK Versicherungen die Deutscher Ring Krankenversicherung (heute Signal Iduna Krankenversicherung a.G.), die damalige Gilde Versicherung AG, die Universa Versicherungen und der Deutsche Herold. 1983 übernahm Altenähr bei der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. und der Landeslebenshilfe V.V.a.G. seine ersten Vorstandsmandate.

1985 wechselte er als Vorstandsmitglied zur Süddeutschen Krankenversicherung und Süddeutschen Lebensversicherung. Dort wurde der Manager 1996 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands und 1996 zum Sprecher des Vorstands berufen. Ab Ende 2005 schied er altersbedingt etappenweise aus (VersicherungsJournal 30.11.2005).

Nebenbei war Altenähr ab 2002 Lehrbeauftragter bei der Berufsakademie Stuttgart. Zudem übernahm er eine Dozententätigkeit an der FH Mannheim. Ab 2006 arbeitete er nebenberuflich bei der Dresdener Pensionskasse VVaG (DPV) und der DPV Beratungs- und Vertriebs-GmbH sowie der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Desweiteren trat er als Buchautor (10.3.2010) und Konferenzteilnehmer (19.11.2013) auf.

Weitere Station war eine Vorstandstätigkeit beim St. Martinus Priesterverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG. Ende 2016 wurde er Vorstand der neu gegründeten Astra Versicherung AG (Medienspiegel 9.11.2016). Von dort hatte er sich im September 2021 nach 50 Berufsjahren endgültig in den Ruhestand verabschiedet (23.7.2021).