VKB vereint Lebensversicherer unter einem Dach

26.3.2021 – Der öffentliche Versicherer wird seine Gesellschaften auf die Bayern-Versicherung verschmelzen. Die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg und die Saarland Lebensversicherung werden damit vom Markt verschwinden.

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) führt ihre Lebensversicherer unter einem Dach zusammen. Die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG und die Saarland Lebensversicherung AG werden auf die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG verschmolzen.

Die Bayern-Versicherung habe dafür bereits zum 1. Januar sämtliche Anteile der beiden anderen Gesellschaften von der VKB und der Saarland Feuerversicherung AG übernommen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) muss dem Zusammenschluss noch zustimmen, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

2020 legte Lebensversicherung durch Einmalbeiträge zu

Frank Walthes (Archivbild: Müller)

„Wir bekennen uns klar zum Lebensversicherungs-Geschäft. […] Um für unsere Kunden und Vertriebspartner auch in Zukunft starke Leistungen zu bringen, werden wir die drei Lebensversicherer in einer nachhaltig sehr gut aufgestellten Gesellschaft bündeln. Dadurch stärken wir zugleich den Vertrieb in den Regionen“, lässt sich Dr. Frank Walthes, Vorstandschef der VKB, zu der Entscheidung zitieren.

Der Konzern veröffentlichte kürzlich seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Demnach stiegen die gebuchten Beiträge in der Lebensversicherung um 15,8 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro. Einmalbeiträge mit einem Zuwachs von 30,7 Prozent beziehungsweise 526 Millionen Euro haben den größten Anteil am Wachstum.

Rund 75 Prozent der vermittelten Beitragssumme erzielte der öffentliche Versicherer laut Vorstandschef Walthes über den Sparkassenvertrieb (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.3.2021).

Bewertung von Lebensversichern

Nach dem Zusammenschluss verwaltet die Bayern-Versicherung nach eigenen Angaben über 30 Milliarden Euro Kapitalanlagen für rund zwei Millionen Kunden. Mit über drei Milliarden Euro Beitragseinnahmen gehöre die Gesellschaft zu den Top Ten der Lebensversicherer in Deutschland, im Neugeschäft zu den Top Fünf.

Eine „gute“ Stabilität bescheinigte die Analysegesellschaft für Anlage- und Versicherungsprodukte mbH im März der VKB-Tochter (25.3.2021).

Die Unternehmensqualität von Lebensversicherern wird jedes Jahr von zahlreichen Analysehäusern unter die Lupe genommen. Diese legen ihren Untersuchungen unterschiedliche Bewertungsparameter mit meist selbst gewählten Gewichtungen zugrunde. Die VersicherungsJournal-Redaktion hat einen Vergleich dieser Analysen vorgenommen (15.3.2021).

Weitere Details zum Vergleich der Unternehmensqualität der Lebensversicherer und die vollständige Übersicht zu 70 Anbietern stehen Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals unter diesem Link zur Verfügung.