VKB: Neue Vorständin für Reise, Kranken und Pflege

21.7.2020

Zum 1. Januar wird Katharina Jessel (45) neues Vorstandsmitglied bei der Versicherungskammer Bayern (VKB). Sie übernimmt die Verantwortung für die Reise- und Krankenversicherung. Die Managerin löst Manuela Kiechle (58) in dieser Position ab, die in den Ruhestand geht. Die neue Vorständin kommt von der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, wo sie zuletzt als Vertriebsdirektorin tätig war.

WERBUNG

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Katharina Jessel eine ausgewiesene Vertriebsexpertin für den Vorstand unserer Kranken-, Pflege- und Reiseversicherung gewinnen konnten. Ich bin sicher, dass wir unsere Marktposition in diesen Segmenten auch in Zukunft ausbauen werden“, lässt sich VKB-Chef Dr. Frank Walthes zu der Personalie zitieren.

Katharina Jessel (Bild: VKB)

Ihre Vorgängerin Kiechle gehörte dem Vorstand der Consal Beteiligungs-Gesellschaft AG und ihrer Tochterunternehmen seit 2008 an (VersicherungsJournal 7.12.2007). In ihrer Amtszeit habe sie die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Versicherern intensiviert, den Vertrieb gesteigert und damit die Position des Kranken-, Pflege- und Reiseversicherers ausgebaut, so die VKB in einer Mitteilung.

Neben Barbara Schick, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands und verantwortlich für das Ressort Komposit, und Isabella Pfaller, Finanzen und Rechnungswesen, ist Jessel die dritte Frau im Führungsgremium des Versicherers.