VKB: Neue Geschäftsführerin kommt von der Allianz

8.9.2025
Eva Grenz hat zum 1. September 2025 die Geschäftsführung Vertrieb der Versicherungskammer Betriebliche Vorsorge GmbH übernommen, die zur Versicherungskammer Bayern (VKB) gehört. Gemeinsam mit Sebastian Müller, Geschäftsführer Marktfolge, bildet sie künftig eine Doppelspitze, wie das Unternehmen der Presse mitteilt.
Grenz war neun Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG tätig, zuletzt als Vertriebsdirektorin und Senior Project Lead mit Schwerpunkt auf Vertriebsstrategien. Zuvor arbeitete sie als Vertriebsdirektorin bei der LBS Bayerische Landesbausparkasse. Ihre Karriere begann sie als Kundenberaterin bei der Commerzbank AG.
Gemeinsam soll die neue Doppelspitze die vertriebliche Ausrichtung der Gesellschaft weiterentwickeln und den Absatz für Versicherungen zur betrieblichen Alters- und Gesundheitsvorsorge stärken, wie es im Pressetext heißt. Sebastian Müller ist bereits seit 2021 Geschäftsführer der Einheit.
Die Versicherungskammer Betriebliche Vorsorge betreut nach eigenen Angaben die Betriebsrenten von 66.000 Beschäftigten aus 310 Unternehmen mit einem Volumen von 740 Millionen Euro und arbeitet dabei mit 75 Sparkassen zusammen.
Auch aufgrund der geplanten Reform des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (VersicherungsJournal 3.9.2025) hoffen die Versicherer auf einen wachsenden bAV-Markt und steigende Nachfrage.
