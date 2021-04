Viridium schließt Standorte im Süden

20.4.2021

Die Run-off-Gesellschaft Viridium Holding AG wird zwei Niederlassungen in Süddeutschland schließen. Betroffen sind davon die Standorte der Heidelberger Lebensversicherung AG und der Mannheimer Entis Lebensversicherung AG. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung auf ihrer Webseite.

WERBUNG

„Ja, wir werden die Kunden-Serviceaktivitäten aller Lebensversicherer am schon heute größten Kunden-Servicestandort der Gruppe, in Hamburg, bündeln. In Summe betrifft dies 170 Mitarbeiter an den Standorten Heidelberg und Mannheim, davon rund 130 in Kunden-Servicetätigkeiten und etwa 40 in IT- und Querschnittsfunktionen“, erklärt dazu Viridium auf Nachfrage.

Die Personalkapazitäten sollen in ähnlicher Größenordnung in Hamburg und Neu-Isenburg wieder aufgebaut werden. Für die Kunden von Heidelberger Leben und Entis Leben habe das keine Auswirkungen, dasselbe gelte für die Kooperation mit den Vertriebspartnern. Auch die Markenauftritte beider Gesellschaften blieben von den Maßnahmen unberührt.

Die Viridium-Gruppe ist aus der einstigen Heidelberger Lebensversicherung und der zugekauften Skandia Deutschland entstanden (VersicherungsJournal 28.3.2014, 22.8.2013). 2017 übernahm die Run-off-Gesellschaft die notleidenden Bestände der Mannheimer Leben (6.4.2017, 22.8.2016, 3.6.2016)