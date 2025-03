Viridium-Kauf: Allianz-Konsortium auf der Zielgeraden?

14.3.2025 – Ein von der Allianz angeführtes Konsortium steht laut einem Medienbericht kurz vor dem Kauf des deutschen Run-off-Versicherers Viridium. Bereits in den vergangenen Tagen war gemeldet worden, dass die Münchener gemeinsam mit ihren Partnern exklusive Verhandlungen mit dem Eigentümer Cinven führen. Die Allianz kommentiert den Bericht nicht.

Der Verkauf der Run-off-Versicherungsgruppe Viridium Holding AG steht laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung kurz vor dem Abschluss. Die britische Beteiligungsgesellschaft Cinven Ltd. befinde sich demnach in abschließenden Verhandlungen mit einem Konsortium unter Führung der deutschen Allianz SE. Als Quelle werden Branchenkreise genannt.

Demnach sollen die Verträge bereits in der kommenden Woche unterzeichnet werden, so heißt es in dem Artikel. Die Allianz solle künftig etwa 25 Prozent an der Gesellschaft halten und dafür 900 Millionen Euro zahlen. Auch die Generali Deutschland AG, die aktuell zehn Prozent halte, überlege, ihre Anteile aufzustocken.

Zu dem Bieter-Konsortium gehören laut Bericht darüber hinaus die Blackrock-Gruppe sowie die japanische Versicherungsgruppe T&D Holdings, Inc. Ein Sprecher der Allianz wollte die aktuelle Berichterstattung gegenüber dem VersicherungsJournal nicht kommentieren, dementierte sie aber auch nicht.

Bereits zuvor Bericht über exklusive Gespräche

Bereits am Freitag vor einer Woche berichtete das Wall Street Journal, dass die Allianz mit ihren Partnern das Bieterrennen für sich entschieden habe.

Das Konsortium führe demnach exklusive Gespräche mit Cinven und habe sich gegen ein weiteres Konsortium durchgesetzt, das von der Run-off-Gesellschaft Athora Holding Ltd. und dem US-Investor Apollo Global Management, Inc. angeführt wurde. Die Bewertung von Viridium schwankt je nach Quelle zwischen drei und 3,5 Milliarden Euro.

Verkauf des Bestandabwicklers kurz vor dem Abschluss?

Tilo Dresig (Bild: Viridium)

Dr. Tilo Dresig, Vorstandsvorsitzender der Viridium Holding, hatte bei der Fachkonferenz Run-off 2025 der Süddeutschen Zeitung zuvor ebenfalls bereits bestätigt, dass der Verkauf des Bestandabwicklers kurz vor dem Abschluss steht.

Der Verkauf werde „auf jeden Fall im ersten Halbjahr“ 2025 über die Bühne gehen, erklärte er bei einer Podiumsdiskussion (21.2.2025).

Auch Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender des Allianz.Konzerns, hatte am 28. Februar bei einem Gespräch mit Analysten zumindest indirekt sein Interesse an Viridium angedeutet.

Laut einem Bericht des Branchendienstes VW heute sagte Bäte, dass er das Geschäftsmodell sehr möge und Viridium in Deutschland sehr erfolgreich sei (Medienspiegel 10.3.2025).

Cinven erregte Unmut der europäischen Versicherungsaufsichten

Berichte über einen möglichen Verkauf der Run-off-Gruppe reichen bis ins Jahr 2023 zurück. Damals geriet der italienische Lebensversicherer Eurovita S.p.A in finanzielle Schieflage, konnte zeitweilig keine Kundengelder mehr auszahlen und wurde schließlich zerschlagen. Mehrheitseigentümer des Versicherers war der jetzige Viridium-Mehrheitseigner Cinven.

Als Cinven durch die italienische Versicherungsaufsicht Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) aufgefordert wurde, frisches Kapital an die wankende Unternehmenstochter zu geben, stellten sich die Briten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zunächst quer. Statt der geforderten 400 Millionen Euro flossen nur 100 Millionen an die Italiener: ein Grund, weshalb Renten vorübergehend nicht ausgezahlt werden konnten.

Branchenbeobachter werteten das Vorgehen von Cinven als einen wichtigen Grund, weshalb Viridium nicht wie geplant Altbestände der Zurich Gruppe Deutschland übernehmen durfte. Demnach habe auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) dem Mehrheitseigner Cinven zunehmend misstraut (5.10.2023).

Wer ist Viridium?

Die Viridium verwaltet laut Dresig rund 3,4 Millionen Verträge mit gebuchten Bruttobeiträgen von drei Milliarden Euro und Kapitalanlagen in Höhe von 67 Milliarden Euro. Damit zählt sie nach eigenen Angaben zu den fünf größten deutschen Lebensversicherern.

Obwohl der Konzern in den letzten Jahren rund 700 Millionen Euro in den Ausbau einer einheitlichen IT-Plattform investiert hat, arbeitet er profitabel. Im Jahr 2023 wurde ein Nettogewinn von 325 Millionen Euro erzielt.

Viridium wurde im Frühjahr 2014 vom britischen Finanzinvestor Cinven und der Hannover Rück SE gegründet, um die damaligen Bestände der Heidelberger Lebensversicherung AG und der Skandia Lebensversicherung AG zu übernehmen.

Die Heidelberger Leben hielt damals rund 500.000 Verträge vornehmlich von Akademikern, war aber wegen hoher Produktkosten und einer schlechten Wertentwicklung der gehaltenen Fonds in Schieflage geraten. Von der Skandia wurden 2017 weitere rund 200.000 Verträge übernommen.

Allianz könnte Vormachtstellung weiter ausbauen

Zum unangefochtenen Marktführer im deutschen Run-off-Geschäft wurde die Holding jedoch, als sie 2019 knapp drei Millionen Verträge der Generali Lebensversicherung AG übernahm, später in Proxalto Lebensversicherung AG umbenannt. Zusätzlich gehören rund 56.000 Verträge der Entis Lebensversicherung AG zum Bestand.

Mit dem Kauf könnte der Allianz-Konzern seine Vormacht auf dem deutschen Lebensversicherungs-Markt weiter ausbauen. Mit einem Marktanteil nahe 25 Prozent nach Umsatz dominiert die Allianz den deutschen Markt deutlich (19.9.2024). Zum Vergleich: Der zweitgrößte Lebensversicherer Generali-Gruppe hat einen Marktanteil von 9,4 Prozent.