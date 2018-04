Vier Mal neue digitale Kooperationen

25.4.2018 – Element kooperiert neuerdings mit Simplesurance (Schutzklick) im Bereich volldigitaler Versicherungsabschluss. Bei der Schadenannahme sowie der Schadenabwicklung arbeitet Element ab sofort mit der Roland Assistance zusammen. Neodigital kooperiert mit Mr-Money – und die SDK hat sich an dem Online-Vergleichsportal „KV-Fux“ beteiligt.

WERBUNG

Die Roland Assistance GmbH arbeitet ab sofort mit der Element Insurance AG zusammen. Das digitale Versicherungs-Unternehmen hatte letzten Herbst von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) die Lizenz zum Betrieb verschiedener Sparten und Risikoarten in der Schaden- und Unfallversicherung erhalten (VersicherungsJournal 12.10.2017, 26.3.2018).

Verständnisvoller Ansprechpartner benötigt

Bei der Zusammenarbeit übernehmen die Roland-Assisteure im Bereich der Sach- sowie Privathaftpflicht-Versicherung Teile der Schadenannahme und -abwicklung für den Digitalversicherer, wie am Montag mitgeteilt wurde. Auch wenn der Schadenprozess bei Element größtenteils digital ablaufe, könne nicht vollständig auf menschliche Mitarbeit verzichtet werden – insbesondere nicht in Krisensituationen, die oft auch existenzbedrohend seien.

Dabei „brauchen Kunden einen verständnisvollen und empathischen Ansprechpartner, an den sie sich telefonisch wenden können – zum Beispiel bei Einbruch-, Brand- oder Leitungswasserschäden“, heißt es weiter. Deshalb habe Element die telefonische Schadenannahme an Roland Assistance übergeben und dafür eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet.

Element kooperiert mit Simplesurance

Am Dienstag gab der digitale Versicherer eine Kooperation mit der Simplesurance GmbH bekannt. Letztere bietet unter der Marke „Schutzklick“ und über die als Versicherungsmakler registrierte Simplesurance Broker GmbH digitale Versicherungslösungen für elektronische und technische Produkte an. Zum Portfolio gehören auch Lösungen in den Bereichen Fahrräder, Kfz, Garantieverlängerung und Haustiere.

Element bringt zusammen mit „Schutzklick Makler“ volldigitalisierte Versicherungspolicen auf den Markt, heißt in einer gemeinsamen Mitteilung. „Erstmals wird es Maklern möglich sein, ihren Kunden sofort nach Abschluss und ohne jeden Austausch von Papierdokumenten die gewünschte Police zu schicken“, wird hervorgehoben.

Basis dafür sei die flexible Schnittstelle „ELEMENT-API“, welche die beiden Partner innerhalb von nur sechs Wochen integriert hätten. Dadurch reduziere sich der Aufwand auf wenige Klicks – und es würden medienbruchfreie Vertragsabschlüsse möglich.

„Makler können komplexe Preisabfragen in Echtzeit durchführen und ihren Kunden sekundenschnell das passende Versicherungsprodukt heraussuchen“, wird weiter herausgestellt. Die gültige Police werde dann per E-Mail verschickt und stehe in der „Schutzklick Makler-App“ zur Verfügung.

Neodigital kooperiert mit Mr-Money

Die Neodigital Versicherung AG kooperiert ab sofort mit dem Portal Mr-Money (Dirk Natschke – Versicherungsmakler). Neuerdings sind die Neodigital-Tarife in den Mr-Money-Sachversicherungs-Vergleichsrechner integriert, wurde gestern mitgeteilt.

Neodigital hat Anfang April von der Bafin die Zulassung zum Betrieb verschiedener Versicherungszweige in der Schaden-/ Unfallversicherung erhalten. Der Digitalversicherer bietet zunächst Hundehalter-, Pferdehalter- und Privathaftpflicht sowie Hausrat- und private Unfallversicherungen an (VersicherungsJournal 9.4.2018),

Mr-Money ist auch in den Geschäftsbereichen Maklerpool und Maklersoftware unterwegs. Vergangenen November wurde im Rahmen einer Kooperation mit der Vers Versicherungsberater-Gesellschaft mbH (Versnavi) der Sachversicherungs-Vergleichsrechner um einen Baustein erweitert

SDK beteiligt sich an „KV-Fux“

Das von der KVpro.de GmbH entwickelte Online-Vergleichsportal „KV-Fux“ hat erneut Zuwachs erhalten. Mit der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) hat sich ein weiterer Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) an dem Portal beteiligt, das im Hinblick auf Vertragsabschlüsse ohne eine erfolgsabhängige Vergütungsprovision betrieben wird.

Für SDK-Vertriebsvorstand Olaf Engemann leistet man mit der Beteiligung „einen wichtigen Beitrag in Sachen Transparenz und Verbraucherschutz“. Eine individuelle Beratung könne und solle allerdings nicht durch den KV-Fux ersetzt werden, stellt Engemann heraus. Vielmehr solle er Interessierten Orientierung bieten.

Mehrere Gründer

Das Portal wurde im vergangenen Frühjahr vom Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., von der Concordia Krankenversicherungs-AG, der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und der Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen gestartet (VersicherungsJournal 3.3.2017).

Im Herbst waren die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG und die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG dazu gestoßen (VersicherungsJournal 6.10.2017).

KV-Fux zufolge werden Tarife von insgesamt 31 PKV-Anbietern mit einem Marktanteil von über 98 Prozent verglichen, dies anhand einer klar definierten Bewertungs- und Vergleichsmethodik in vier Leistungskategorien. Finanziert wird das Angebot über Betriebskosten-Beteiligungen der oben genannten PKV-Versicherer.