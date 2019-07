VHV berichtet über „sehr positiven Geschäftsverlauf“

29.7.2019 – Die Versicherungsgruppe hat 2018 laut Geschäftsbericht oft das Marktniveau übertroffen und sich in vielen Bereichen besser entwickelt als erwartet. Die diversen „Fitness-Programme“ werden trotzdem unvermindert weitergeführt. Das hat auch Auswirkungen auf die unabhängigen Vermittler, wie angemerkt wird.

Mit 233,3 Millionen Euro fiel der Konzern-Jahresüberschuss der VHV-Gruppe im Geschäftsjahr 2018 um 77,2 Millionen Euro höher aus als im Jahr zuvor. Er lag damit „deutlich über den Erwartungen“, wird im Geschäftsbericht 2018 des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit festgestellt.

In der Schaden- und Unfallversicherung konnte – wie schon im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 25.6.2018) – sowohl bei den Vertragszahlen wie bei den Beitragseinnahmen erneut ein über dem Marktniveau liegendes Beitragswachstum verzeichnet werden. Ähnliches gilt für die Lebensversicherung.

Die Zahl der Wohngebäude-Policen im Bestand nahm ab. Auch in einigen anderen Sparten hinken die Vertragszahlen hinter den Beitragseinnahmen deutlich hinterher. Das gilt insbesondere für den wachstumsstarken Rechtsschutz.

Geschäftsbericht VHV 2018 (Bild: VHV). Zum Vergrößern Bild klicken.

„goDIGITAL“ liegt im Plan

Die Inbetriebnahme der jeweils ersten Teilprojekte des Digitalisierungs-Programmes „goDIGITAL“ erfolgte planmäßig, wird als weiterer Erfolg des Geschäftsjahres hervorgehoben. Die Umsetzung der sonstigen Großprojekte sei „weitestgehend plankonform“ abgewickelt worden.

Aus Sicht des Holding-Vorstandsvorsitzenden Uwe H. Reuter war 2018 für die in Deutschland, in Österreich und in der Türkei tätige Gruppe damit „erneut ein Jahr mit sehr positivem Geschäftsverlauf“, wie er im Vorwort des Geschäftsberichts formulierte. Für die Zukunft sieht er das 100 Jahre alte Unternehmen „gut aufgestellt und in bester Kondition“.

Anhaltend starke Baukonjunktur und die VVaG-„Haltung“ helfen mit

Uwe H. Reuter (Bild: VHV)

Neben den von Reuter betonten „frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung“ hat laut Geschäftsbericht erneut die auch im Berichtsjahr anhaltend starke Baukonjunktur zum Erfolg des Versicherers beigetragen, der sich als Spezialist in diesem Bereich versteht.

Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor sei die „Haltung“, die sich aus der Rechtsform der VHV Gruppe ergebe.

Die verdienten Bruttobeiträge stiegen im Berichtsjahr im Konzern im selbst abgeschlossenen Geschäft um 3,7 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.

In der Schaden- und Unfallversicherung nahmen sie um 4,6 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu und in der Lebensversicherung um 1,9 Prozent auf knapp 993,2 Millionen Euro.

Zahl der neu eingelösten Versicherungsscheine steigt auch in der Lebensversicherung

Auf Beiträge aus Einmalzahlungen entfielen in der Lebensversicherung 235,3 Millionen Euro. 2017 waren es 234,4 Millionen Euro gewesen.

Die Zahl der neu eingelösten Versicherungsscheine stieg beim Lebensversicherer der Gruppe, der Hannoverschen Lebensversicherung AG, von 78.275 auf 80.002. Davon entfielen 73,7 Prozent auf Einzel-Risikoversicherungen.

Die Zahl der Verträge im Bestand nahm in der Sparte um 2,8 Prozent auf eine Million zu. In der Schaden- und Unfallversicherung erhöhte sie sich um 3,3 Prozent auf 9,9 Millionen.

Versicherungstechnische Ergebnisse stark verbessert

Deutlich verbessert wurde das versicherungstechnische Ergebnis. Es sprang in der Schaden- und Unfallversicherung von 60,5 Millionen auf 162,2 Millionen an und in der Lebensversicherung von 38,8 Millionen auf 54,8 Millionen Euro.

Ursächlich für die Anstiege waren laut Geschäftsbericht im Wesentlichen geringere Zuführungen zur Schwankungsrückstellung sowie zur Deckungsrückstellung bei der Pensionskasse. In der Schaden- und Unfallversicherung ging aufgrund eines geringeren Elementarschaden-Aufwands aber auch die Geschäftsjahres-Schadenquote leicht von 80,5 auf 80 Prozent zurück.

Kennzahlen VHV-Konzern 2018 2017 Veränderung in Prozent Anzahl der Verträge (in Millionen Stück) 10,9 10,6 2,8% Verdiente Bruttobeiträge (in Millionen Euro) 3.151,20 3.041,90 3,6% Versicherungstechnische Netto-Rückstellungen (in Millionen Euro) 14.438,00 14.277,90 1,1% Kapitalanlagen (in Millionen Euro) 16.255,90 15.966,90 1,8% Nettoerträge aus Kapitalanlagen (in Millionen Euro) 554,5 636,1 -12,8% Konzernjahresüberschuss (in Millionen Euro) 233,3 156,1 49,5% Eigenkapital (in Millionen Euro) 1.645,10 1.415,40 16,2% Bilanzsumme (in Millionen Euro) 17.326,50 16.958,00 2,2% Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter/-innen 3.182 3.082 3,2%

Kapitalanlageergebnis nimmt deutlich ab

Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb des Konzerns lagen, bezogen auf den verdienten Bruttobeitrag, wie im Vorjahr bei 16,4 Prozent. In der Schaden- und Unfallversicherung nahm sie bei gesunkenen laufenden Verwaltungskosten aufgrund der Investitionen in die IT-Systeme allerdings leicht von 20,6 auf 20,7 Prozent zu.

Die Kapitalanlagen wuchsen um 1,8 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro. Daraus wurden mit 554,5 Millionen Euro 13 Prozent weniger Nettoerträge erzielt. Entsprechend sank die Nettoverzinsung von vier auf 3,4 Prozent.

Erneuerung des Kfz-Vertragssystems betrifft auch die Vermittler

Im Prognosebericht wird unter anderem darauf hingewiesen, dass das Programm „goDIGITAL.Komposit“ 2019 planmäßig fortgesetzt werde. Einen Schwerpunkt bilde dabei die Erneuerung des Kfz-Vertragssystems.

Dieses Programm werde „große Herausforderungen mit sich bringen, da die Transformation nicht nur die IT-Anwendungen und Prozesse betrifft, sondern alle Mitarbeiter, die mit den betroffenen Systemen arbeiten“. Deshalb werde sich auch die Arbeitswelt der unabhängigen Vermittler maßgeblich verändern.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das Kfz-Geschäft mit verdienten Beiträgen von 1,4 Milliarden Euro für die Gruppe sehr bedeutsam ist. Hier werde die schon vor Jahren eingeschlagene Strategie der Ertragssteigerung in Zukunft weiter maßgebend sein. Neben Beitragsanpassungen gehe es dabei um Sanierungen im gewerblichen Geschäft sowie Maßnahmen im Schadenmanagement.

Der vollständige Geschäftsbericht der VHV Gruppe steht unter diesem Link (PDF, 1,7 MB) zum kostenlosen Download bereit.