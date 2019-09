VGH will bei Ösa aufstocken

16.9.2019 – Die Sparkassen in Sachsen-Anhalt wollen ihren Anteil an der Ösa verkaufen. Ein Bericht der Mitteldeutschen Zeitung hatte spekuliert, dass sie so Geld zur Rettung der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) auftreiben wollen. An der Übernahme sei die VGH-Gruppe interessiert, die in Magdeburg eh schon an Bord ist.

WERBUNG

Der Sparkassen-Beteiligungsverband Sachsen-Anhalt will seine Beteiligung von 50 Prozent an der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (Ösa) verkaufen. Interessiert sei die Versicherungsgruppe Hannover (VGH), die schon 35 Prozent der Ösa-Anteile hält. Die Öffentliche Versicherung Braunschweig hält 15 Prozent.

Es wird verhandelt

Über eine Veränderung der Trägeranteile laufen derzeit Gespräche zwischen den Trägern. Diese führten vertrauensvolle Gespräche über die zukünftige Ausrichtung und Struktur der Ösa, sagte ein Sprecher der VGH am Freitag zu dem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung. Auch die Ösa bestätigte Verhandlungen. Da diese aber zwischen den Trägern laufen, könne sie sich zum Inhalt nicht äußern.

Von der VGH heißt es, dass die „oberste Prämissen bei diesen Gesprächen sind, dass die Ösa wirtschaftlich weiter gut aufgestellt ist und ihrem Namen Öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt auch weiterhin gerecht wird, also in diesem Bundesland als Versicherung im angestammten Geschäft dauerhaft verankert bleibt“.

Klein, aber zukunftsfähig

Laut Zeitungsbericht begründen die Sparkassen ihren den Rückzug aus dem Versicherungsgeschäft damit, dass sich die Ösa in einem größeren Verbund besser entwickeln könne. Das Unternehmen sei zu klein.

Aus Sicht der VGH sei die Ösa „ein leistungsstarker und zukunftsfähiger Regionalversicherer, der im eigenen Verbund eine wichtige Rolle“ habe, hieß es aus Hannover. Diese Verbindung wolle man „stabilisieren und langfristig absichern“.

Knapp 729.000 Verträge im Bestand

Die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt buchte im Jahr 2018 Bruttobeitragseinnahmen von 142,5 Millionen Euro. 44,5 Prozent des Geschäfts entfällt auf Kraftfahrt, 17,6 Prozent auf die Wohngebäude und 9,8 Prozent auf die allgemeine Haftpflichtversicherung. Im Bestand waren 728.905 Verträge.

2018 betrugen die bilanzielle Brutto-Schadenquote 74,6 Prozent und die Brutto-Kostenquote 24,8 Prozent. Mit einer Brutto-Combined Ratio von 99,5 (Vorjahr 93,6) Prozent war die Versicherungstechnik noch leicht positiv.

Ausreichende Solvency-ll-Quoten

Die Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt weist für 2018 Brutto-Beitragseinnahmen von 154,0 Millionen Euro und einen Bestand von 277.576 Verträgen aus. Die Abschlusskostenquote betrug 5,8 Prozent, die Verwaltungskostenquote 1,8 Prozent.

Der Lebensversicherer kommt unter Anwendung der Volatilitätsanpassung auf eine Solvency-ll-Bedeckungsquote von 355,6 Prozent, der Kompositversicherer auf 173,2 Prozent.