VGH setzt weiter auf den Vertriebspartner vor Ort

16.7.2018 – Trotz aller Herausforderungen durch die Digitalisierung und das Zinsumfeld wollen die zum Sparkassensektor gehörenden VGH Versicherungen an ihrer zentralen Kundenschnittstelle, den Vertriebspartnern vor Ort, ebenso festhalten, wie an ihrem dezentralen Geschäftsmodell. Massive Anpassungsmaßnahmen an die Umfeldveränderungen werden aber trotzdem für unumgänglich gehalten. Sie werden auch umgesetzt, wie dem Geschäftsbericht 2017 zu entnehmen ist. Der meldet außerdem einen „sehr guten Geschäftsverlauf“ im Berichtsjahr.

WERBUNG

„Die zentrale Schnittstelle zum Kunden bleiben für uns die Vertriebspartner vor Ort“, postulieren die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden VGH Versicherungen im Geschäftsbericht 2017. Zu denen zählen im Wesentlichen die eigene Ausschließlichkeits-Organisation und die Sparkassen in Niedersachsen und Bremen sowie – in der Krankenversicherung – auch Makler.

Außerdem, so wird betont, festige die Gruppe entgegen der Tendenz zur weiteren Zentralisierung im deutschen Versicherungsmarkt ihr dezentrales Geschäftsmodell. Vertrieblich liege der Schwerpunkt in der Kompositversicherung – bei weiterhin „systematischer Neuordnung von Vertragsbeziehungen in defizitären Geschäftsfeldern“ – auf dem ertragsstarken Privatkundengeschäft.

Kapitalmarktnahe Produkte und die Forcierung der Absicherung biometrischer Risiken sollen im aktuellen Kapitalmarktumfeld das Geschäftsmodell in der Lebensversicherung stabilisieren, heißt es im Chancen- und Risikobericht. Zugleich soll dadurch wieder eine Steigerung des Marktanteils im Neugeschäft erreicht werden.

Onlinebetreuung wird sukzessive in das Geschäftsmodell integriert

Auch nach Einschätzung des Konzerns erfordern die Digitalisierung und das Niedrigzinsszenario nachhaltige Antworten. Unter seinem Dach befinden sich unter anderem die Landschaftliche Brandkasse Hannover, die Provinzial Lebensversicherung Hannover, die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Provinzial Pensionskasse Hannover AG.

Mit einer Reihe von Projekten, die im Geschäftsbericht dargestellt werden, sieht sich die VGH hier auf einem guten Weg. So werde die Onlinebetreuung sukzessive in das Geschäftsmodell integriert, „um die Bedürfnisse und Ansprüche des hybriden Kunden im Sinne einer Multikanalstrategie zu erfüllen“. Die digitale Kunden- und Vertragssicht sei mit Abschluss der Umsetzungsstufe „Scannen nach Sachbearbeitung“ inzwischen bereits erreicht worden.

Weitere Risikominderungs-Maßnahmen erforderlich

Der zusammenfassenden Risikodarstellung ist zu entnehmen, dass die Kapitalmarktsituation in einem Teilbereich des Konzerns aber noch Risikominderungs- und Ergebnisstützungs-Maßnahmen erfordere, um die Anforderungen an Zinszusatzreserve und Kapitalausstattung nachhaltig erfüllen zu können. Das Eigenkapital des Konzerns stieg um 192,8 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro.

Im Berichtsjahr verzeichnete die Gruppe laut Geschäftsbericht jedoch nicht zuletzt dank der bereits umgesetzten strategischen Maßnahmen „einen sehr guten Geschäftsverlauf“. In der Schaden- und Unfallversicherung seien die Wachstumsziele erreicht worden. Die Sanierungsmaßnahmen im Versicherungsbestand sowie die Kostendämpfungs-Maßnahmen hätten gute Fortschritte gemacht.

Beitragseinnahmen legen im Konzern insgesamt um 2,9 Prozent zu

In konkreten Zahlen stellt sich das in einem Zuwachs der konsolidierten Bruttobeitragseinnahmen des VGH-Konzerns um 2,9 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro dar. Dazu trug die Krankenversicherung 300,1 Millionen Euro bei (3,5 Prozent mehr als 2016). Die Schaden- und Unfallversicherung verbuchte ein Beitragsplus von 1,2 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

In der Lebensversicherung einschließlich der Pensionskasse gingen die gebuchten Bruttobeiträge dagegen um 11,7 Prozent auf 764,3 Millionen Euro zurück. Ursächlich dafür waren vor allem die Einmalbeiträge, die stärker als geplant um fast ein Drittel auf 216 Millionen Euro schrumpften.

Ausgesuchte Kennzahlen Komposit. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: VGH)

Zahl der Vollversicherten in der Krankenversicherung steigt

Der Bestand in der Lebensversicherung nahm – nach Versicherungssumme – um 0,2 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro zu. In der Krankenversicherung wuchs der Bestand an versicherten Personen um 0,8 Prozent auf 329.459 an. Dabei legte entgegen dem Markttrend auch die Zahl der vollversicherten Personen zu, wie hervorgehoben wird.

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle verminderten sich in der Schaden-/ Unfallversicherung von 802,9 Millionen auf 784,1 Millionen Euro. Die Kostenquote verringerte sich hier von 25,5 auf 25,2 Prozent und die Combined Ratio verbesserte sich von 90,9 auf 88,8 Prozent.

In der Lebensversicherung stiegen die Aufwendungen für Versicherungsfälle von 581 Millionen auf 653,1 Millionen Euro. Die Verwaltungskostenquote stieg von 1,9 auf 2,1 Prozent und die Abschlusskostenquote von 5,5 auf 6 Prozent.

Hohe Zuführung zur Zinszusatzreserve in Leben

Die Zinszusatzreserve musste um 169,5 Millionen auf 722,7 Millionen Euro aufgestockt werden. Dazu seien, wie angemerkt wird, im erforderlichen Umfang stille Reserven gehoben worden.

Die gesamten Aufwendungen für Versicherungsfälle in der Krankenversicherung sanken von 212,8 Millionen auf 208 Millionen Euro. Trotz des Anstiegs der Schadenquote von 75,8 auf 76,4 Prozent hätten sich die Krankenversicherer der Gruppe „erneut ausgezeichnet positioniert“, wird dazu angemerkt.

Konzernüberschuss von Sondereffekten beeinflusst

Das vom Konzern insgesamt erwirtschaftete Kapitalanlageergebnis verbesserte sich von 627 Millionen auf 654,8 Millionen Euro. Aus dem Abgang von Kapitalanlagen wurden 155,7 Millionen Euro erzielt.

Der Konzernüberschuss vor Drittanteilen, der 2016 noch 3,5 Millionen Euro betragen hatte, erreichte im Berichtsjahr 87 Millionen Euro. Er ist, wie angemerkt wird, einerseits vor allem von den Belastungen durch die Zinszusatzreserve sowie durch Rentendeckungs-Rückstellungen beeinflusst, andererseits durch Sonderausschüttungen aus Investmentfonds und durch Steuerrückerstattungen.

Die vollständigen Geschäftsberichte der VGH Versicherungen stehen unter diesem Link zum kostenlosen Download (PDF-Datei, 941,8 KB) bereit.