Vertriebsmanager der Barmenia.Gothaer stehen fest

20.9.2024 – Der neue Konzern hat vier Manager an die Spitze der Vertriebswege berufen. Michael Albrecht übernimmt die Leitung des Makler- & Kooperationsvertriebs, Patrick Vehoff führt künftig den Außendienst der Barmenia, Thomas Berg verantwortet den Exklusivvertrieb der Gothaer und Fynn Monshausen lenkt den Bereich Digitalvertrieb.

Nachdem die Barmenia.Gothaer Finanzholding AG kürzlich ihr Vorstandsteam vorgestellt hat (VersicherungsJournal 4.9.2024), gibt sie jetzt ihr Managementteam bekannt, darunter die Führungsköpfe der Vertriebswege. Das Unternehmen startet zum 1. Oktober in seiner neuen Bereichsstruktur.

Barmenia und Gothaer führen Maklerorganisationen zusammen

Die bisherigen Maklerorganisationen sollen in den kommenden Wochen zusammengeführt werden. Maßgeblich sei dabei die einheitliche Betreuung von Maklern und Kooperationspartnern, heißt es in der Mitteilung. Dabei werde auf eine Kombination von einer starken Präsenz in den Regionen über sechs Maklerdirektionen sowie zentralem Service aus Köln und Wuppertal gesetzt.

Die Digitalvertriebe beider Unternehmen sollen ebenfalls zeitnah zusammengeführt werden. Als Absatzkanäle der drei Marken Barmenia, Barmeniadirekt und Gothaer werden die eigenen Webseiten, Vergleichsportale und weitere Online-Partner genutzt.

Dagegen sollen die Exklusivvertriebe und Vertriebsorganisationen mit ihren zusammen 4.500 Vertriebspartnern vorerst nebeneinander und eigenständig bestehen bleiben. Die Produktpaletten werden in den kommenden Monaten harmonisiert, heißt es. Ein erstes gemeinsames Produkt soll im Oktober auf der Messe DKM vorgestellt werden.

Quartett besteht aus Michael Albrecht und Patrick Vehoff ...

Michael Albrecht (53) wird Leiter des Makler- & Kooperationsvertriebs. Der Versicherungskaufmann ist seit 1987 in Diensten der Barmenia Versicherungen.

Nach verschiedenen Karrierestationen übernahm er 2013 die Verantwortung für den Makler- und Kooperationsvertrieb. 2014 wurde er zusätzlich zum Geschäftsführer der Adcuri GmbH berufen.

Michael Albrecht (Bild: Gothaer)

Patrick Vehoff (52) führt künftig den Außendienst der Barmenia. Der Jurist hält einen MBA. Seine berufliche Laufbahn startete er in der Beratung. Es folgten Stationen beim Deutschen Ring und einer Tochter der Baloise Versicherungen.

2011 wechselte er zur Barmenia-Gruppe. Hier leitete er zuletzt verschiedene Vertriebseinheiten, darunter die Vertriebsorganisationen und den Exklusivvertrieb. Zudem ist er Geschäftsführer der Forumfinanz Vermögensberatungs- und Vermittlungs-GmbH und der Deutschen Assekuranz Service GmbH.

Patrick Vehoff (Bild: Gothaer)

... sowie Thomas Berg und Fynn Monshausen

Thomas Berg (63) wird den Exklusivvertrieb der Gothaer verantworten. Der Versicherungskaufmann startete seine Karriere 1983 in der Betriebsorganisation der Kölnischen Leben.

Von 1997 bis 2000 war er in verantwortlicher Position bei Asstel, dem damaligen Direktversicherer der Gothaer. Anschließend wurde er Abteilungsleiter der Betriebsorganisation im Kölner Konzern. 2005 übernahm er die Leitung des Vertriebsmanagements. Seit 2018 verantwortet er den Exklusivvertrieb.

Thomas Berg (Bild: Gothaer)

Fynn Monshausen (35) wird den Bereich Digitalvertrieb & -service lenken. Er studierte Product and Innovation Management und absolvierte studienbegleitend ein Traineeship bei der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Dort übernahm er 2013 den Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu den HDI Versicherungen. 2017 wurde er Referent digitale Vertriebswege, 2018 Leiter des Bereichs Digital Sales im Vertrieb. 2021 wechselte er als Leiter Digitalvertrieb zur Gothaer.