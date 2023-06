Vertrieb mal anders: Ergo lässt Kunden Urlaubsrisiken virtuell erleben

6.6.2023

Im Beratungsgespräch für eine Reiseversicherung werden eventuelle Gefahren besprochen. Manchmal wirken diese auf den Kunden vielleicht abstrakt. Die Ergo Versicherung AG möchte Interessierten diese nun visualisieren – im Metaverse. In Kooperation mit dem Technologie-Unternehmen Demodern GmbH hat der Versicherer dazu die „Ergo VR Experience“ ins Leben gerufen.

Kunden werden in Echtzeit mittels VR (Virtual Reality) beraten. Dazu brauchen sie das nötige Equipment in Form einer VR-Brille und eines Headsets. Daneben müssen sich Kunden die nötige Beratungs-App der Ergo herunterladen. Der Vermittler lädt den Kunden beim Termin in eine virtuelle Berg-Umgebung ein. Bei einer Bergwanderung werden die Gefahren digital dargestellt.

Bisher handelt es sich um ein dreimonatiges Pilot-Projekt. Bei Annahme dieses Kanals und positiven Kunden-Rückmeldungen könnte er als ergänzende Beratungsmöglichkeit den Ergo-Agenturen zur Verfügung gestellt werden, wie die Ergo auf Nachfrage des VersicherungsJournals mitteilte.

Der virtuelle Vermittler der Ergo im Video (Screenshot: VersicherungsJournal)

Die neue Beratungsform sei ein weiterer Schritt gen Metaverse. In dieses wird seitens der Ergo investiert (VersicherungsJournal 16.2.2023). In der Zukunft sollen sich noch Szenarien wie Städtereisen oder Strandurlaub anschließen. Auch weitere Versicherungslösungen sollen implementiert werden. Übrigens: Laut der Ergo Webseite gab es bis zum Redaktionsschluss bereits 90 Anfragen für die VR-Beratung.