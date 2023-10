Verti bekommt eine Vorstandsvorsitzende

31.10.2023

Mit Wirkung zum 1. Januar wird Mónica García Cristóbal (47) Vorstandsvorsitzende der Verti Versicherung AG. Ihr Vorgänger Miguel Ángel Rosa (45) wechselt gleichzeitig in seine neue Position als CEO beim Rückversicherer des Mapfre-Konzerns. Verti ist seit 2015 Teil von Mapfre, damals noch als Direct Line Versicherung AG (VersicherungsJournal 25.9.2014).

García Cristóbal ist seit 14 Jahren für das Unternehmen tätig. Derzeit ist die Telekommunikations-Ingenieurin Head of Transformation in Spanien. Davor hatte sie verschiedene Funktionen innerhalb des Unternehmens inne, unter anderem als Corporate Head of Digital Business und Head of Digital bei Verti in Spanien.

Mónica García Cristóbal und Miguel Ángel Rosa (Bild: Verti)

Der Vorstand der Verti Versicherung wird damit künftig aus künftig aus García Cristóbal, dem Finanzvorstand Dr. Felix Ludwig und Frank Senge im Ressort Produkt bestehen. Letzterer war im Juni dieses Jahres in das Amt berufen worden (11.5.2023).