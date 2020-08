Versicherungsmanager live befragt in der Elefantenrunde

4.8.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter und Facebook.

WERBUNG

Am Dienstag, den 4. August um 16.00 Uhr kommt Florian Graillot zu Wort. Er ist einer der bekanntesten Versicherungsexperten und Investoren aus Frankreich. Er wird über den Stand der Industrie in dem Nachbarland Bericht erstatten. Am Mittwoch, den 5. August gibt es ein Gespräch mit Karen Geva, einer der bekanntesten Finanz- und Banking-Expertinnen aus Israel. Sie wird nach den neuesten Trends und Tools aus dem Technologie-Hub Tel Aviv befragt.

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Am Freitag, den 7. August gibt es dann die nächste Elefantenrunde. Um 12.30 Uhr findet ein Live-Gespräch mit Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische, und Michael Müller, Leiter Konzernbereich Schweiz der Baloise-Gruppe, statt. Diese Runde ist auch deswegen spannend, da beide Entscheider nach ihrer Rolle als Wettbewerber und ihre jeweiligen Strategien gefragt werden. Vergangene Woche hatten Dr. Gerrit Böhm (Vorstand der Volkswohl Bund Versicherungen) und Burckhard Oppenberg (Group CIO beim Gothaer-Konzern) über die Rolle und Zukunft der IT bei Versicherern berichtet.

Es waren unter anderem bereits zu Gast (in zeitlicher Abfolge):

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die direkt von den Experten beantwortet werden. Die Sendung ist auf Digitalscouting.de, Linkedin, Twitter oder zu sehen. Einen Erinnerung per Whatsapp gibt es hier.