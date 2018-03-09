Versicherungsmakler: „Wir wollten nicht an ‚Heuschrecken‘ verkaufen“

3.9.2025 – Die Aventus Maklergruppe hat mit dem Fairsicherungsbüro Berlin ihre regionale Präsenz in der Bundeshauptstadt ausgebaut. Damit ist das Frankfurter Unternehmen nach eigenen Angaben inzwischen an 24 Standorten hierzulande vertreten, um vorrangig Mittelständler in der Nähe zu betreuen. Auch der Berliner Maklerbetrieb soll mit dem bestehenden Team weitergeführt werden.

Die Fairsicherungsbüro Berlin Versicherungsmakler GmbH ist zukünftig Teil der Aventus Maklergruppe GmbH. Unter diesem Namen firmiert seit einem Jahr die vormalige Policen Direkt Maklergruppe GmbH (VersicherungsJournal 17.7.2024).

Das von Geschäftsführer Simon Nörtersheuser (47) geleitete Unternehmen spezialisiert sich seit sieben Jahren auf den Aufkauf von Versicherungsmaklerfirmen (5.11.2018). Mit der aktuellen Transaktion erweitert man die regionale Präsenz in der Region Berlin-Brandenburg.

„Faire, unabhängige und nachhaltige Versicherungsberatung“

Simon Nörtersheuser (Bild: Aventus)

Bundesweit unterhält Aventus nun insgesamt 24 Standorte, an denen laut Firmenangaben mehr als 25.000 Kunden beraten werden. Im Fokus der Maklergruppe stehen insbesondere mittelständische Gewerbekunden, die in langfristigen Partnerschaften persönlich zu Versicherungen beraten werden.

Auch das seit 45 Jahren bestehende Versicherungsmaklerbüro stehe „für eine faire, unabhängige und nachhaltige Versicherungsberatung“, betont Nörtersheuser. Privatkunden sowie kleine und mittelständische Unternehmen schätzen demnach die „ethisch geprägte Betreuung“.

Denn die Unternehmensphilosophie basiert auf dem Kodex des Verbands der Fairsicherungsmakler. Demnach sorge man stets „für eine ausgewogene und objektive Auswahl der notwendigen Versicherungsverträge und der persönlichen Vorsorgeprodukte“.

„Mit dem Fairsicherungsbüro Berlin gewinnen wir nicht nur einen weiteren Standort, sondern auch ein Team, das unsere Werte in jeder Hinsicht teilt“, sagt Nörtersheuser. „Das gesamte Team bleibt am Standort Berlin in voller Stärke erhalten und wird als eigenständige Einheit weitergeführt.“

Maklerbetrieb mit Mitarbeitern und Kunden weiterentwickeln

Michael Salzburg (Bild: privat)

Die Zugehörigkeit zur Aventus Maklergruppe ermögliche es dem Maklerbetrieb, „unsere Beratungsqualität zu sichern und gleichzeitig neue Chancen zu nutzen, ohne unsere Identität aufzugeben“, kommentiert Co-Geschäftsführer Detlef Langer (66) die Partnerschaft.

Zur Wahl des Käufers aber sagt Salzburg, dass man auf gute Erfahrungen der Fairsicherungsläden Kiel und Hamburg zurückgegriffen habe, die bereits zuvor an Aventus verkauft worden sind.

„Uns war besonders wichtig, nicht an ‚Heuschrecken‘ zu verkaufen, sondern an Investoren, die die Unternehmung mit den Mitarbeitern und Kunden weiterführen und -entwickeln wollen.“

Durch den aktuellen Eigentümerwechsel „ändert sich für die Kunden nichts“, betont Salzburg auf Anfrage weiter. „Sie sind weiter beim Fairsicherungsbüro versichert und wenden sich weiter an ihre gewohnten Ansprechpartner dort. Die Transaktion betrifft nur die Gesellschafterebene.“