Versicherungskammer mit neuem Führungspersonal

27.11.2019

Erst kürzlich hatte die Versicherungskammer Bayern (VKB) ihren Holdingvorstand verkleinert. Das Unternehmen führte die Ressort Lebensversicherung und Kunden-/ Vertriebsservice unter der Verantwortung von Vorstand Dr. Robert Heene zusammen (VersicherungsJournal 14.11.2019). Jetzt hat der Versicherer zum 1. Januar 2020 zwei neue Generalbevollmächtigte ernannt.

Frank A. Werner erhält für die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG Generalvollmacht. Der Manager leitet das Firmenkundengeschäft (bAV) für die Lebensversicherer des Konzerns. Dazu gehören neben der Bayern Leben die zwei Risikoträger Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG und Saarland Lebensversicherung AG.

Frank A. Werner (Bild: VKB/Fotostudio Charlottenburg)

Werner ist bei den Töchtern Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG und den Saarland Versicherungen Vorstandsmitglied (27.11.2018).

Isabel Martorell Naßl wird Generalbevollmächtigte für die Saarland Feuerversicherung AG und die Feuersozietät. Im Vorstandsressort von Heene wird sie die Koordination des Kunden-/Vertriebsservices in der VKB übernehmen. Die Managerin leitet derzeit den Bereich Betrieb und ist in dieser Funktion auch weiterhin für den Kundenservice in den Geschäftsfeldern Kranken, Komposit und Leben zuständig.