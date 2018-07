Versicherungskammer Bayern integriert Saarland-Versicherungen

6.7.2018

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) wird alleiniger Eigentümer der Saarland Lebensversicherung AG und der Saarland Feuerversicherung AG, wie das Münchner Unternehmen am Donnerstag in einer Presseinformation mitteilte.

Die bislang an den Gesellschaften beteiligte Sparkassenorganisation Saar erhält im Gegenzug Anteile an der Versicherungskammer Bayern, Anstalt des öffentlichen Rechts. An dem Versicherer sind weiterhin auch die Sparkassen-Organisationen in Bayern und Rheinland-Pfalz beteiligt.

Frank Walthes (Bild: VKB)

Unter dem VKB-Dach sollen die Saarland-Versicherungen weiterhin die saarländischen Privat- und Gewerbekunden betreuen. Der Wettbewerb und die Innovationsdynamik habe in der gesamten Versicherungsbranche zugenommen. Mit der Integration sei es nun möglich, in allen Geschäftsgebieten des Unternehmens Stabilität zu gewährleisten und den Nutzen für Kunden zu erhöhen, erklärte der VKB-Vorstandsvorsitzende Dr. Frank Walthes die Maßnahme.