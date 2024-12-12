Versicherungskammer Bayern ernennt neue Leiterin für Agenturvertrieb

16.1.2026

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) hat zum 1. Januar 2026 Silke Wenzel zur neuen Vertriebsdirektorin des Agenturvertriebs für Bayern und die Pfalz ernannt und ihr damit die Leitung für diesen Vertriebszweig übertragen. Das teilte der Versicherer der Sparkassen-Gruppe der Presse mit.

Silke Wenzel (BIld: VKB)

Die 47-jährige Diplomökonomin übernimmt die Aufgabe von Klaus Schneider (63), der die Funktion zuvor 19 Jahre lang ausgeübt hat. Schneider widmet sich künftig anderen Aufgaben im Unternehmen und wird interne Transformations- und Strukturentwicklungsprozesse im Vertrieb begleiten.

Wenzel ist seit 2004 in verschiedenen Managementfunktionen für die Versicherungskammer tätig. Zuletzt verantwortete sie als Prokuristin und Direktorin Management Partner Agenturvertrieb die Weiterentwicklung in der Vertriebsregion Bayern und Pfalz. Zuvor arbeitete sie fünf Jahre lang als Projektmanagerin bei der Consorsbank, Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.

Außerhalb der Kernregion Bayern/Pfalz wird der Agenturvertrieb des Konzerns über Tochtergesellschaften wie die Saarland Feuerversicherung AG oder die Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG organisiert, die eigene Vertriebseinheiten in ihren Regionen betreiben.

Der Agenturvertrieb der Feuersozietät wird von Claus Wallach geleitet, der Agenturvertrieb der Saarland Versicherungen von Jörg Erlewein. Insgesamt sind im Konzern knapp 400 Agenturen organisiert.