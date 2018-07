Versicherungskammer Bayern baut Maklergeschäft aus

23.7.2018 – Als strategische Wachstumsfelder für die Schaden- und Unfallversicherung definiert die Versicherungskammer Bayern insbesondere die Branchen Gewerbe, Landwirtschaft, Heilwesen und Industrie. Um hier die gesetzten Ziele zu erreichen, baut der Konzern sein Maklermanagement Komposit überregional aus. Auch der Vertrieb der Krankenversicherung soll verstärkt werden, erklärt Barbara Schick, Vorständin Schaden- und Unfallversicherung, im Interview.

WERBUNG

VersicherungsJournal: Der Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB) hat in einer Mitteilung Ende Juni angekündigt, das Maklermanagement Komposit deutschlandweit verstärken zu wollen. Verabschiedet sich das Unternehmen mit dieser Aussage vom Regionalprinzip?

Barbara Schick (Bild: Stefan Heigl)

Barbara Schick: Der Konzern Versicherungskammer arbeitet, wie andere öffentliche Versicherungs-Unternehmen auch, seit vielen Jahren erfolgreich mit Maklern zusammen. Diese Zusammenarbeit betrifft die Betreuung spezifischer Kundengruppen, und zwar insbesondere die Bereiche Gewerbe, Landwirtschaft, Heilwesen und Industrie. Wir sehen hier ein strategisches Wachstumsfeld.

Aufgrund der Anforderungen dieser spezifischen Kundengruppen sind wir gemeinsam mit den Maklern in den genannten Geschäftsbereichen auch überregional tätig. Dies trägt dem Potenzial dieser Vertriebsschiene und unseren ambitionierten Geschäftszielen Rechnung.

VersicherungsJournal: Eine Fusion der öffentlichen Versicherer ist immer wieder im Gespräch, auch um den steigenden Kosten- und Regulierungsdruck in den Griff zu bekommen. Zeigt die Ankündigung des Vertriebsausbaus bereits in diese Richtung?

Schick: Wir beabsichtigen durch unser bereits bestehendes Maklermanagement Komposit mit zwei Vertriebsdirektionen, der Maklerdirektion Süd-West mit Sitz in München und der Maklerdirektion Nord-Ost mit Sitz in Berlin, die laufenden Geschäftsbeziehungen zu Maklern zu vertiefen und selektiv neue Partnerschaften zu schließen.

Dies hat jedoch nichts mit etwaigen Fusionen der öffentlichen Versicherungs-Unternehmen zu tun. Vielmehr wollen wir unsere Stärken, beispielsweise unser breites Produktportfolio für nahezu alle Kundengruppen und unsere große Expertise bei Schadenverhütung und Risk Management nutzen, um zu wachsen.

So sind wir in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel in Heilwesen und Landwirtschaft bereits heute führend. Im Übrigen zeigt unsere seit vielen Jahren bestehende Zeichnungsgemeinschaft mit der SV Stuttgart für das industrielle Sachversicherungsgeschäft für die Versicherer-Gemeinschaft Großkunden, dass es erfolgreiche Kooperationsmodelle zwischen den öffentlichen Versicherern gibt, ohne dass es einer Fusion bedarf.

VersicherungsJournal: Warum betrifft der Ausbau des Maklergeschäfts nur den Geschäftsbereich Komposit?

Schick: Grundsätzlich erfolgt der Ausbau des Maklergeschäfts der Versicherungskammer nicht nur im Geschäftsfeld Komposit, sondern insbesondere auch in der Krankenversicherung.

Um die Makler noch bedarfsgerechter unterstützen zu können, sind die Maklervertriebe der Versicherungskammer organisatorisch nach Geschäftsfeldern getrennt.

VersicherungsJournal: Erste Schritte für den Vertriebsausbau unternahm die VKB bereits: mit gezielten Veranstaltungen des Maklermanagements Komposit in Potsdam und Hamburg. Wie war die Resonanz, wurden neue Makler oder Pools zum Beispiel in Norddeutschland (Niedersachsen, Hamburg, Bremen) hinzugewonnen?

Schick: Zu den Veranstaltungen in Potsdam und Hamburg wurden Makler eingeladen, mit denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht.

Seitens der Versicherungskammer waren wir mit ausgewählten Sparten- und Fachspezialisten vor Ort, da wir die handelnden Akteure untereinander persönlich bekannt machen und in einen intensiven Austausch mit den Maklern kommen wollten. Dies wussten die Teilnehmer sehr zu schätzen.

VersicherungsJournal: Ist das neue Beratertool „AloA“ (VersicherungsJournal 5.7.2018) ein strategisches Instrument für den bundesweiten Vertriebsausbau der Komposit-Sparte, um künftig Makler in neuen Regionen hinzuzugewinnen?

Schick: Nein. AloA für Makler ist im heutigen Maklergeschäft eine Notwendigkeit, um die Kommunikation mit Maklern Stück für Stück zu digitalisieren, Prozesse zu unterstützen und damit effizienter zu gestalten.

Hier kommen wir 2018 Stück für Stück gut voran. Wir erhalten gutes Feedback von unseren Maklern, das uns auf unserem Wege bestärkt.

Die Fragen stellte