Versicherer Lemonade ist in Deutschland gestartet

12.6.2019 – Als ersten Auslandmarkt hat sich das Fintech-Unternehmen Deutschland ausgesucht. Im Direktvertrieb werden Hausrat- und Privathaftpflicht-Policen angeboten. Diese haben ein spezielles Deckungskonzept, geworben wird mit Transparenz und Schnelligkeit.

WERBUNG

Das im Herbst 2016 in den USA gegründete Insurtech Lemonade Insurance Company ist ab sofort auch in Deutschland präsent. Über die in den Niederlanden ansässige Lemonade Insurance N.V. werden unter dem Namen „Police 2.0“ Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungen im Direktvertrieb angeboten. Weitere Produkte sollen folgen.

Schadenfälle in wenigen Sekunden bezahlen

Das Unternehmen setzt darauf, „Kunden mit einem Erlebnis zu überraschen, das nicht von dieser Welt ist“. Dazu zählen Transparenz und Schnelligkeit. Dreißig Prozent der Schadensfälle würden in wenigen Sekunden bezahlt. Überschüsse werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Beim Deckungskonzept setzt das Start-up auf einfache Regeln. Allerdings ist nicht alles schlanker gehalten als bei herkömmlichen Policen. So muss bei der Hausratdeckung jeder Gegenstand, der einen Wert von über 2.000 Euro hat, einzeln deklariert werden.

Globale Wachstumsstrategie

Daniel Schreiber (Archivbild: Lemonade)

Der Markteintritt ist Teil einer globalen Wachstumsstrategie. Diese und seine Geschäftsphilosophie hat Lemonade-Gründer Daniel Schreiber in einem Interview erläutert (VersicherungsJournal 19.10.2017).

Die Pläne werden von etablierten Versicherungs-Unternehmen unterstützt. So hat die Allianz SE eine Minderheitenbeteiligung am Insurtech erworben (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.4.2017).

Engagement der Axa

Als Rückversicherer fungiert laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Axa-Konzern. Damit knüpfte die Versicherungsgruppe an zahlreiche Kooperationen zwischen innovativen Insurtechs und etablierten Häusern an, schreibt die Zeitung.

Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung ist auch die Axa an Lemonade beteiligt. Insgesamt hätten sich Investoren bislang mit umgerechnet 424 Millionen Euro beteiligt. Der Kundenzahl in den USA wird mit mehr als 500.000 angeben. Der Verlust verringere sich von Quartal zu Quartal, schreibt die Süddeutsche.