Vergleichsportal Joonko vor dem Aus

28.10.2020 – Das Startup ist kurz nach dem Start laut einem Medienbericht an der Finanzierung des Geschäftsaufbaus gescheitert. Die 43 Mitarbeiter sollen in der Unternehmensgruppe des Inkubators Finleap untergebracht werden.

Die Joonko AG „schließt Ende Oktober 2020“. Das berichtet der Versicherungsmonitor am Dienstag. Das Unternehmen sei an der A-Finanzierungsrunde gescheitert, ein wichtiger Investor habe kurz vor der Unterschrift seine Zusage zurückgezogen.

Grund sei unter anderem der Covid-bedingte Rückgang im Neugeschäft in der Kfz-Versicherung, habe Joonko-Chefin Dr. Carolin Gabor dem Branchendienst gesagt.

Start im vergangenen Jahr, um Check24 und Verivox anzugreifen

Carolin Gabor (Archivbild: Lier)

Das Unternehmen war im letzten Jahr vom Firmeninkubator Finleap GmbH an den Start gebracht worden.

Mit Joonko wollte der Firmeninkubator die Check24 Vergleichsportal GmbH und die Verivox GmbH auf dem deutschen Markt angreifen (VersicherungsJournal 27.8.2019).

Zielkunden seien nicht die besonders preisaffinen Kunden, sondern vielmehr solche, die mit wenigen Klicks eine Autopolice abschließen wollen und zudem auch weitere Produkte abnähmen, wenn sie denn vergleichsweise zielgenau angepriesen werden, erklärte Gabor auf eine Fachkonferenz.

„Wir versprechen den Kunden: Es geht einfach, wir verarschen Dich nicht und bieten Dir die beste Customer Experience“, sagte die Managerin (4.12.2019).

Erste Finanzierung mit zweistelligem Millionenbetrag

Für den Aufbau des Vergleichsportals sowie die eigene strategische Entwicklung, die Entwicklung neuer Technologien und Unternehmen hatte Finleap 41,5 Millionen Euro eingesammelt (20.11.2018).

Im vergangenen Jahr wurden vom Global Voyager Funds des chinesischen Versicherers Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. sowie die Raisin GmbH in einer Seed-Finanzierungsrunde zehn Millionen Euro in Joonko investiert (17.9.2019). Das reichte offenbar nicht, um die weitere Geschäftsentwicklung abzusichern.

Laut Versicherungsmonitor hat Joonko 43 Mitarbeiter. Die wolle Finleap in der Unternehmensgruppe unterbringen.