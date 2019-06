Verband öffentlicher Versicherer stellt sich auf

7.6.2019

Der Verband öffentlicher Versicherer e.V. ernennt Dr. Harald Benzing (63) zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er tritt seine Position zum 1. Juli 2019 an, heißt es in einer Mitteilung. Zeitgleich mit dem Eintritt von Benzing wird der Verband seinen Geschäftsbetrieb aufnehmen. Im Oktober kündigten die öffentlichen Versicherer eine Trennung der Verbandsarbeit und des Rückversicherungs-Geschäfts an (VersicherungsJournal 12.10.2018).

Benzing hatte sich am 31. Mai nach fast zwei Jahrzehnten Tätigkeit für die Versicherungskammer Bayern (VKB) in den Ruhestand verabschiedet. Er war bei seinem bisherigen Arbeitgeber in verschiedenen Vorstandsfunktionen für die Personenversicherung (VersicherungsJournal 8.10.2002) verantwortlich. Vor über acht Jahren hatte er den Vorstandsvorsitz der Kranken- und Reiseversicherungs-Gruppe übernommen und war auch in den Konzernvorstand der VKB aufgerückt (VersicherungsJournal 19.11.2010).

Harald Benzing (Bild: Stefan Heigl)

„Als langjähriges Mitglied des Vorstands des Konzerns Versicherungskammer kennt sich Herr Dr. Benzing in der Gruppe öffentlicher Versicherer und der S-Finanzgruppe hervorragend aus. Er ist sehr gut vernetzt und genießt eine hohe Wertschätzung“, erklärte Hermann Kasten, Präsident des Verbands der öffentlichen Versicherer, zum Amtsantritt von Benzing.