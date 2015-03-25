Ver.de engagiert Stephan Wenn als Vertriebsleiter

10.2.2026

Stephan Wenn (60) ist seit dem 1. Februar Leiter des Vertriebs der Ver.de Projektgesellschaft AG. Aus der Gesellschaft soll „Deutschlands erste nachhaltige Versicherung“ werden. Das für die Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) notwendige Kapital sollen die Genossen der Ver.de für nachhaltige Entwicklung eG aufbringen.

Angestrebt werden nach Angaben der Initiatorin Dr. Marie-Luise Meinhold 4.000 Mitglieder (VersicherungsJournal 16.5.2023). Von denen sind Anfang Februar 2026 „bald 600“ angeworben worden.

Stephan Wenn (Bild: Rheinland)

Manager Wenn soll mit zum Wachstum der Genossenschaft beitragen. Er forciert den Vertrieb der nach Art einer Unterstützungskasse gestalteten Fahrradabsicherung „Ver.de Bike“. Sie soll über unabhängige Vermittler sowie die Fahrradanbieter an die Radfahrer gebracht werden. Diese sollen dann für die Genossenschaft begeistert werden.

Der Versicherungskaufmann hat Berufserfahrungen unter anderem bei den ehemaligen Gerling Versicherungen, dem Wüstenrot & Württembergische-Konzern, der Rheinland Versicherungsgruppe sowie als Versicherungsmakler gesammelt.