Vema-Tage fallen aus

26.11.2020

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat ihren für Mai 2021 geplanten Jahreskongress am Mittwoch abgesagt und dies so begründet: „Egal wie die Pandemie sich weiterentwickelt – diese schöne und große Veranstaltung mit über 2.000 Personen am Messetag wird leider noch nicht wieder durchführbar sein.“

Als neuen Termin für die Vema-Tage in Fulda nannten die Organisatoren den 11. und 12. Mai 2022.

Der Genossenschaftsvorstand bei den letzten Vema-Tagen:

Andreas Brunner (links) und Hermann Hübner (Bild: Meyer)

Bereits in diesem Jahr musste die jährliche Kombination aus Fortbildung und Hausmesse wegen der Coronakrise ausfallen. Zuletzt hatten die Genossen sie im März 2019 ausrichten können (VersicherungsJournal 27.3.2019).