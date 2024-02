Unternehmensqualität: Zum siebten Mal die Bestnote in allen Kategorien

6.2.2024 – Die Debeka Allgemeine erhielt im Unternehmensrating der Assekurata erneut insgesamt und in allen Teilkategorien jeweils die Bestnote. Bei der Debeka Kranken blieb es bei der Bestnote im Gesamturteil. Die Debeka Leben schnitt erneut mit „gut“ ab bei verschlechterten Wachstumsaussichten. Die Allianz Private Kranken bestätigte das Vorjahresurteil mit der Gesamtnote „exzellent“. Alte Leipziger Leben und Hallesche sind weiterhin unverändert „sehr gut“.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat wie im letzten Januar (VersicherungsJournal 30.1.2023) die Unternehmensqualität von sechs Versicherern analysiert. Dabei gab es eine Verschlechterung: Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. büßte Wachstumschancen ein. Dafür darf sich die Debeka Allgemeine Versicherung AG nun schon im siebten Jahr über eine Spitzenbewertung freuen.

Debeka Allgemeine erreicht im siebten Jahr einen Spitzenplatz

Der Schaden- und Unfallversicherer der Debeka schloss nun schon im siebten Jahr hintereinander mit einem Spitzenplatz in allen Bereichen ab. Im Bericht unter „Erfolg“ wird die hervorragende Ertragslage herausgestellt. Die Bruttoüberschussquote lag, wie in den Vorjahren, auch im Jahr 2022 mit 18,5 Prozent wieder deutlich über dem Marktschnitt von 5,8 Prozent.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. sicherte sich gleichfalls erneut die beste Gesamtnote mit unveränderten Ergebnissen in den Teilqualitäten. In der Teilkategorie „Beitragsstabilität“ gab es die Spitzennote. In den letzten zehn Jahren (2014 bis 2023) lag der Beitragsanpassungssatz im Schnitt bei 2,6 Prozent. Die von Assekurata gerateten Krankenversicherer kommen hier auf 3,6 Prozent.

Beim Lebensversicherer der Debeka wurde die Note in der Teilkategorie „Wachstum/Attraktivität am Markt“ auf „weitgehend gut“ gesenkt. Der Anteil des Einmalbeitragsgeschäfts an gebuchten Bruttoprämien betrug 16,6 Prozent. Die Branche erreichte im Durchschnitt 31,4 Prozent. Die Gesamtnote „gut“ blieb aber erhalten.

Allianz Private Kranken erhält zum zweiten Mal die Bestnote

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG wurde im Januar 2023 auf die Gesamtnote „exzellent“ heraufgestuft. Begründet wurde diese Entscheidung insbesondere mit der verbesserten Kundenbefragung. Jetzt bestätigte die Agentur das Urteil vollumfänglich. In den Kategorien „Sicherheit“ (fünf Prozent), „Erfolg“ (25 Prozent) „Kundenorientierung“ (25 Prozent) gab es wieder die Bestnote.

Unter „Erfolg“ stellt der Bericht unter anderem heraus, dass die Einbindung in den Allianz-Konzern den Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten schafft. Zusätzlich trügen die Versicherungs-geschäftlichen Ergebnisse zum Erfolg bei. Auch durch starke Kapitalanlagerenditen erzielte das Unternehmen in den Jahren 2018 bis 2022 mit 14,2 Prozent überdurchschnittliche Rohergebnisquoten (Markt: 11,8 Prozent).

Unter „Kundenorientierung“ werden einige Ergebnisse der Assekurata-Kundenbefragung präsentiert. So äußerten sich 85,7 Prozent der Vollversicherten vollkommen oder sehr zufrieden mit der Rechnungserstattung. Bei der Assekurata-Vergleichsgruppe sind es 75,2 Prozent. In der Zusatzversicherung schlägt die Allianz mit 84,1 Prozent ebenfalls die Vergleichsgruppe (80,4 Prozent).

Alte Leipziger Leben und Hallesche weiterhin unverändert „sehr gut“

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und Hallesche Krankenversicherung a.G. bestätigten vollumfänglich das Vorjahresgesamturteil „sehr gut“. Die exzellente Note in der Kategorie „Sicherheit“ verdanken beide Gesellschaften ihren überdurchschnittlichen Eigenmitteln. So übertraf die Hallesche mit einer Eigenkapitalquote von 30,1 Prozent Ende 2022 den Marktdurchschnitt von 16,7 Prozent deutlich.

Ausschlaggebend für die Bestnote beim Erfolg für die Hallesche waren insbesondere die stabilen hohen Erträge aus dem Versicherungsgeschäft. Dadurch ergibt sich auch eine exzellente Beitragsstabilität. Es werden markt-überdurchschnittliche Mittel zurückgestellt, um Beitragserhöhungen zu vermeiden oder zu limitieren.

Der Alte Leipziger Leben attestiert die Agentur exzellente Wachstumsaussichten. Der Bestand nach gebuchten Bruttoprämien konnte in den Jahren 2018 bis 2022 um durchschnittlich 4,1 Prozent ausgebaut werden. Die Branche wuchs dagegen nur um 1,2 Prozent. In diesem Zeitraum nahm die Vertragszahl um durchschnittlich 2,8 Prozent zu, während der Markt 0,9 Prozent verlor.