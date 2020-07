Unternehmen: Personalien, Erfolge und ein Versicherer weniger

1.7.2020 – Der Autoversicherer Gefion hat seine Zulassung verloren. Die Versicherer ADAC, Allianz, Itzehoer, Verti und VHV haben zum 1. Juli ihr Management umbesetzt. German Broker Net meldet ein zweistelliges Wachstum für 2019 und die Pensionskasse der Caritas freut sich über einen rasanten Anstieg des Jahresüberschusses.

Stephanie Adolpffs (48), Leiterin der Abteilung Leistung bei der Admiraldirekt.de GmbH, ist per 1. Juli zur Geschäftsführerin befördert worden. Sprecher der Geschäftsführung bleibt Thomas Vogel.

Thomas Vogel und Stephanie Adolpffs (Bild: Admiraldirekt)

Personalien bei Admiraldirekt und Itzehoer, …

Der bisherige Schaden-Geschäftsführer Matthias Räfler konzentriert sich wieder auf seine Haupttätigkeit bei der Muttergesellschaft, der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Er verantwortet dort die Schadenbearbeitung der Sparten Kraftfahrt, Haftpflicht und Unfall; zusätzlich bekommt er die Sachsparte.

… ADAC und Allianz

Stefanie Reichert (42) ist zum Monatsanfang in den Vorstand der ADAC Autoversicherung AG berufen worden. In dem Ressort Underwriting, Portfoliomanagement, Betriebsorganisation und IT folgt sie auf Martin Wehner, der „im besten beiderseitigen Einvernehmen“ ausscheidet. Reichert übernimmt gleichzeitig beim Konsortialpartner Allianz Versicherungs-AG die Leitung der Einheit „Key Account ADAC“.

Sandra Reichert (Bild: ADAC SE/Theo Klein)

… Verti

Uwe Stein (43) steigt zum gleichen Termin bei der Verti Versicherung AG als IT-Direktor in die Geschäftsleitung auf. Sein Vorgänger Alex Baumgardt (58) hat das Unternehmen verlassen.

… VHV

Peter Rainer (63), Finanzchef der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. und der VHV Holding AG, geht in den Ruhestand. Sein Vorstandsressort übernimmt zum 1. Juli zusätzlich der Vorstand Risk & Solvency, Sebastian Stark (39).

Ein Versicherer weniger: Gefion

Die Gefion Insurance A/S hat die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb verloren. Der bis zum letzten Jahr auch auf dem deutschen Markt tätige Autoversicherer hatte durch Finanzprobleme und Streit mit seinem Assekuradeur A-I-S Wild Assekuranzmakler GmbH für Aufsehen gesorgt (VersicherungsJournal 19.11.2019, 8.11.2019).

Germanbroker.net wächst zweistellig

Die Germanbroker.net AG hat ihren Jahresabschluss 2019 (PDF, 279 KB) veröffentlicht. Demnach stiegen bei dem Maklerverbund die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge um zwölf Prozent auf 5,3 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern um vier Fünftel auf 168.000 Euro.

Nach Angaben von Vorstand Hartmut Goebel wurde „in 2019 das größte Wachstum seit Gründung erzielt“. Die Zahl der Partner-Makler wuchs von 454 auf 482.

Hartmut Goebel (Bild: Germanbroket.net)

Pensionskasse der Caritas verzehnfacht den Jahresüberschuss

Die Pensionskasse der Caritas VVaG hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss 5,4 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahr hatte das in Sanierung befindliche Unternehmen (VersicherungsJournal 20.5.2019) nur 522.000 Euro erzielt (27.11.2019).

Ebenfalls 5,4 Millionen (Vorjahr: 58.000) Euro wurden für Beitrags-Rückerstattungen zurückgestellt. Dazu hat eine von minus 0,42 Prozent auf plus 5,03 Prozent verbesserte Nettoverzinsung der Kapitalanlagen beigetragen.