Universa erläutert BU-Leistungsbearbeitung in Bild und Ton

6.2.2020

In ihrer Mediathek bietet die Universa Lebensversicherung a.G. Endkunden ein neues Servicevideo zur Leistungsbearbeitung für die Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) an. Der Kurzfilm will dem Verbraucher zeigen, wie die Beantragung einer BU-Rente in der Praxis abläuft und was er dafür tun muss.

Der Versicherer erläutert seine Leistungen, was der Kunde beim Ausfüllen des Antrags beachten muss und wie er bei Fragen mit der Gesellschaft Kontakt aufnimmt. Zusätzlich weist die Universa darauf hin, dass die BU-Leistungsprüfung sehr komplex sei, da neben dem Gesundheitszustand auch der ausgeübte Beruf beurteilt werden müsse und es mehrere Beteiligte gebe.

Erklärvideo zum BU-Leistungsantrag (Bild. Universa)

Verbraucher haben allerdings nur wenig Vertrauen in die Schadenregulierung der BU-Versicherer. Das belegen Umfragen und Studien (17.10.2019, 18.7.2019).

Wie kundenorientiert die Branche mit Leistungsansprüchen umgeht, untersucht die Franke und Bornberg GmbH jährlich. Für die Ausgabe 2019 der „Analyse der Regulierungspraxis Berufsunfähigkeits-Versicherungen“ wurden die Schadenakten von sechs Gesellschaften ausgewertet (13.8.2019).