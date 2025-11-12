Union Reiseversicherung präsentiert neuen Vertriebsleiter und Geschäftszahlen

5.3.2026

Die URV – Union Reiseversicherung AG hat Stefan Kirchner (48) zum 1. April 2026 zum Leiter des Reiseversicherungsvertriebs ernannt, wie die Konzernmutter Versicherungskammer Bayern mitteilt.

Kirchner tritt die Nachfolge von Alexander Piwonski (65) an, der sich im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Bis dahin wird er Kirchner beratend zur Seite stehen. Pinowski hatte den Vertrieb des Reiseversicherers 15 Jahre lang geleitet.

Alexander Piwonski (links) und Stefan Kirchner (Bild: URV/Lucas Illinger)

Kirchner ist bei der URV seit Oktober 2025 beschäftigt. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann und Touristikfachwirt war zuvor 16 Jahre in führenden Managementpositionen bei der Allianz Partners Deutschland GmbH tätig, wie aus seinem Linkedin-Profil hervorgeht. Anfänglich sammelte er unter anderem acht Jahre Vertriebserfahrung bei der Dertour Deutschland GmbH.

Zudem hat die Union Reiseversicherung auf der Branchenmesse ITB Berlin 2026 ihre aktuellen Geschäftszahlen vorgestellt: