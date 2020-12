Überschussdeklaration: Bund der Versicherten attackiert Allianz

3.12.2020 – Der Marktführer gewährt seinen Klassik- („Perspektive“-) Kunden 2021 eine laufende Verzinsung von 2,4 (2,3) Prozent. Das sind jeweils 0,2 Prozentpunkte weniger als im laufenden Jahr. Die gesamte Verzinsung sinkt dadurch den Angaben zufolge von 3,4 auf 3,2 Prozent („Perspektive) beziehungsweise von 3,1 auf 2,9 Prozent (Klassik). Der Bund der Versicherten bezichtigt die Allianz der „Irreführung“, weil sie in der Pressemeldung zur Deklaration „bewusst“ mit der Verwirrung um Gesamtverzinsung und Rendite spiele.

Am Mittwoch hat die Allianz Lebensversicherungs-AG bekannt gegeben, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Lebensversicherungs-Kunden im kommenden Jahr gutschreibt.

Allianz senkt laufende Verzinsung um 0,2 Prozentpunkte

Der Marktführer (VersicherungsJournal 19.8.2020, 11.8.2020) passt die laufende Verzinsung für 2021 um 0,2 Prozentpunkte nach unten an.

Klassik-Kunden erhalten damit im nächsten Jahr eine laufende Verzinsung von 2,30 Prozent. Für das im Sommer vor sieben Jahren eingeführte Vorsorgekonzept „Perspektive“ (8.7.2013, 25.7.2013) wurde die laufende Verzinsung auf künftig 2,40 Prozent des Deckungskapitals festgesetzt.

Für das laufende Jahr hatte die Gesellschaft einen Abschlag um jeweils 0,3 Prozentpunkten vorgenommen. 2016 lag die laufende Verzinsung noch über drei Prozent (10.12.2015). Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma (8.12.2011).

Die gesamte Verzinsung inklusive aller nicht näher benannten Komponenten bezifferte das Unternehmen für „Perspektive“-Kunden auf 3,2 (2020: 3,4) Prozent. Für Klassik-Kunden sind es mit 2,9 (3,1) Prozent weiterhin 0,3 Prozentpunkte weniger.

So ordnet die Allianz die Deklaration ein

Bei der Gesamtverzinsung setzt die Allianz Leben nach eigenen Angaben „weiter auf langfristige Sicherheit für die Kunden und orientiert sich bei der Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung für 2021 an der Marke von drei Prozent. Basis ist dabei das Sicherungsvermögen von Deutschlands größtem Lebensversicherer […]“.

Vorstandschef Andreas Wimmer lässt sich folgendermaßen zitieren: „Mit der Entscheidung zur Gesamtverzinsung setzen wir uns weiterhin deutlich von anderen vergleichbar sicheren Anlagen ab, bei denen Kunden seit Jahren mit Null- und Negativzinsen leben müssen“.

Axel Kleinlein

BdV unterstellt Allianz „Irreführung“

An diesen Aussagen reibt sich der Bund der Versicherten e.V. (BdV). In einer Pressemitteilung moniert die Verbraucherschutz-Organisation, die Allianz stelle die Rentabilität der eigenen Produkte in einen Vergleich mit sicheren Anlagen.

Nach Ansicht von BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein suggeriere die Allianz, „die deklarierte Gesamtverzinsung würde der Vergleichsmaßstab zu alternativen Sparformen sein. Dies ist falsch und irreführend“. Da die Gesamtverzinsung nur auf einen Teil der Beiträge gewährt werde, sei die Beitragsrendite deutlich geringer.

Nach Meinung der Verbraucherschutz-Organisation spiele das Unternehmen bewusst mit der Verwirrung um Gesamtverzinsung und Rendite. „Erstere drückt nur aus, mit welchem Zinssatz der Sparanteil eines Vertrages verzinst wird. Dieser ist aber deutlich geringer als das, was die Versicherten einzahlen.

So gehen zunächst Abschluss- und Vertriebskosten, Verwaltungskosten und Risikokosten ab. Nur das, was nach Kosten übrig bleibt, wird überhaupt verzinst. Gemessen auf die gesamte Beitragssumme sinkt die Rendite dann deutlich gegenüber der Gesamtverzinsung und kann oft auch negativ ausfallen.“

Kritik an neuer Produktgeneration

Zudem nimmt der BdV auch die Anfang Oktober vorgestellte neue Produktgeneration mit Bruttobeitragsgarantien zwischen 60 und 90 Prozent (6.10.2020) aufs Korn. „Die Allianz setzt sogar ab nächstem Jahr bewusst auf Negativrenditen“, lässt sich Kleinlein in diesem Zusammenhang zitieren.

Der Marktführer beabsichtige ab 2021, „die Negativrendite sogar zum Standard zu machen. So sollen die garantierten Leistungen bei zukünftigen Verträgen geringer ausfallen als das, was die Versicherten einzahlen“, heißt es vonseiten der Verbraucherschutz-Organisation weiter. „Die Allianz wird dann prinzipiell nur noch Verlust garantieren“, so Kleinlein.

Volker Priebe

Was laut Allianz „Fakt ist“

Zu den BdV-Aussagen gab die Allianz auf Nachfrage des VersicherungsJournals folgendes Statement ab von Dr. Volker Priebe, Vorstand Privatkunden und Produkte der Allianz Lebensversicherung:

„Fakt ist: Wir setzen uns immer mehr und immer deutlicher von anderen, vergleichbar sicheren Anlagen ab. Heute müssen die Menschen in Deutschland an vielen Stellen dafür zahlen, dass sie Geld sparen. Unsere Unterlagen machen die Leistungsstärke und den Kundenwert unserer Angebote transparent und nennen auch die attraktive Wertentwicklung nach allen Kosten.

Wir setzen auf ein Mehr an Altersvorsorge, dafür muss und wird eine Lebensversicherung weiter sicher und wertstabil sein. Wir setzen weiterhin auf bewährte Sicherungselemente in unserer Kapitalanlage, aber zugleich richten wir uns auf das erklärte Ziel der Vorsorgesparer aus: Sie möchten Rendite für ihr Erspartes.“

Die Allianz im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Gesellschaft überdurchschnittlich bewertet. Im diesjährigen Unternehmensscoring vergaben die Analysten der Ascore Das Scoring GmbH die Bestnote (sechs Kompasse, 27.10.2020).

Sowohl im „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) als auch im ergänzenden „M&M Belastungstest“ schnitt das Unternehmen mit der Höchstnote „ausgezeichnet“ ab (12.11.2020, 10.11.2020). Auch bei der Premiere des „Bilanzratings deutscher Lebensversicherer 2019“ vom Map-Report erzielte der Akteur mit „mmm“ die Bestnote (30.11.2020).