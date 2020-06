Überraschender Wechsel im Vorstand von Jung, DMS & Cie.

19.6.2020

Zum 30. Juni scheidet Oliver Lang auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG (JDC AG) aus und verlässt das Unternehmen. Der für das Ressort Investment und Investmentvertrieb zuständige Manager habe um frühzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, da er sich „einer neuen beruflichen Herausforderung mit einer interessanten, unternehmerischen Perspektive“ stellen möchte. Konkrete Angaben wurden in einer Pressemitteilung vom Donnerstag nicht gemacht.

Langs Verantwortungsbereich wird künftig wieder – wie bereits bis Anfang 2018 – von JDC-Vorstandschef Dr. Sebastian Grabmaier übernommen. Durch die Berufung von Stefan Bachmann zum Vorstand für Digitalisierung, Marketing sowie Personal bleibt das Führungsgremium der JDC AG vierköpfig. Bachmann ist für die gleichen Bereiche im Vorstand der JDC Group auch weiterhin zuständig.

JDC-Aufsichtsratschef Jens Harig bedauerte das Ausscheiden von Lang und sprach ihm ausdrücklich Dank für seine erfolgreiche Arbeit aus. Mit Lang verabschiede man eine Führungspersönlichkeit, die das Investmentgeschäft bei Jung, DMS & Cie. stabilisiert und besonders durch den von ihm verantworteten Kauf des Stuttgarter Investmentpools Komm Investment & Anlagenvermittlungs GmbH (VersicherungsJournal 12.4.2019) weiter ausgebaut habe, lässt sich Harig zitieren.

Oliver Lang (Bild: Axel Gaube)

Lang stand seit dem 1. Februar 2018 in Diensten von JDC (24.1.2018). Ein gutes halbes Jahr zuvor hatte er den Maklerpool BCA AG nach über sechs Jahren als Vorstand für Vertrieb, Marketing und Investment abrupt verlassen (25.8.2017). Davor war er in verschiedenen Führungsposition in der Investmentbranche tätig, unter anderem für die Allianz Global Investors GmbH und die Moventum S.A. (10.3.2011).