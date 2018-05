Trennung aus gutem Grund

7.5.2018 – Auf der Internetseite werden lange Begriffe getrennt geschrieben. Damit wird verhindert, dass die Lesbarkeit durch große Leerflächen im Layout beeinträchtigt wird.

Auf VersicherungsJournal.de werden Wörter mit mehr als 23 Zeichen Länge getrennt.

Das stößt bei manchen Leserinnen und Leser auf Unverständnis und wird gelegentlich kritisiert. Tatsächlich steht diese 23-Zeichen-Regel nicht im Duden und manches getrennte Wort sieht tatsächlich nicht besonders toll aus.

Trotzdem hat die Beschränkung der Wortlänge einen guten Grund.

Automatische Silbentrennung funktioniert online nicht

Der Hintergrund ist, dass die automatische Silbentrennung auf Internetseiten nicht ohne Weiteres zu funktioniert.

Würden wir lange Wörter nicht trennen, so ginge das zu Lasten der Lesbarkeit. Wenn ein Wort zu lang ist, um noch in die Zeile zu passen, wird es in die nächste Zeile umgebrochen.

Je länger solche Wörter sind, desto größer sind die Leerräume am Ende der Zeilen. Dadurch wird das Layout verunstaltet und die Lesbarkeit beeinträchtigt.

Beispiele mit und ohne Trennung

Um das zu verdeutlichen, zeigen wir in dem folgenden Absatz einige Beispiele ohne Trennung:

Dazu gehören unter anderem Begriffe wie Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Finanzdienstleistungsaufsicht, Krankenversicherungsverein, Krankenvollversicherungen, Krankenhaustagegeldversicherung, Mindestzuführungsverordnung, Nachversicherungsgarantie, Pflegebedürftigkeitsbegriff, Schlussüberschussanteile, Sozialversicherungsbeiträge, Tierhalterhaftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Versicherungsbestätigungsnummern oder die Versicherungsombudsmannbeschwerden.

Der gleiche Absatz sieht mit Trennungen so aus:

Dazu gehören unter anderem Begriffe wie Erwerbsunfähigkeits-Versicherung, Finanzdienstleistungs-Aufsicht, Krankenversicherungs-Verein, Krankenvoll-Versicherungen, Krankenhaustagegeld-Versicherung, Mindestzuführungs-Verordnung, Nachversicherungs-Garantie, Pflegebedürftigkeits-Begriff, Schlussüberschuss-Anteile, Sozialversicherungs-Beiträge, Tierhalterhaftpflicht-Versicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Versicherungs-Bestätigungs-Nummern oder die Versicherungsombudsmann-Beschwerden.

Optimale Lösung gibt es (noch) nicht

Auch diese Lösung ist keine optimale Alternative zur automatischen Silbentrennung. Aber sie ist mit einem zumutbaren Aufwand praktikabel.

Und sie funktioniert in allen Browsern auf PCs und Smartphones, unabhängig von den vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen.

Sobald die automatische Silbentrennung im Internet mit vertretbarem Aufwand und für die Mehrheit der Leserschaft mit ihren unterschiedlichen Geräten problemlos eingesetzt werden kann, werden wir die bisherigen Einstellungen überdenken.