Torsten Jeworrek verlässt Münchner Rück

21.10.2022

Zum Jahresende scheidet Dr. Torsten Jeworrek (61) auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich RE) aus. Dies meldet der Konzern am Donnerstag. Der Manager gehört dem Unternehmen seit 32 Jahren an, davon zwei Jahrzehnte als Vorstandsmitglied. Er wechselt in den Ruhestand, wird auf Nachfrage berichtet.

Torsten Jeworrek (Archivbild: Müller)

Sein Nachfolger wird Dr. Thomas Blunck (57), seit 2005 Vorstandsmitglied. Er übernimmt zum 1. Januar den Vorsitz des Rückversicherungs-Ausschusses (RVA) und des Global Underwriting and Risk Committee. Ebenso die Bereiche Data and Analytics, Internet of Things, Corporate Underwriting, Claims, Accounting, Reinsurance Development, Controlling und Central Reserving for Reinsurance sowie Information Technology.

Thomas Blunck (Bild: Munich Re)

Bluncks Aufgabenbereiche werden aufgeteilt. Capital Partners geht an Vorstand Stefan Golling. Das Non-Life-Ressort Europe and Latin America verantwortet ab 1. Dezember Clarisse Kopff (49). Die Französin arbeitet seit 21 Jahren für den Allianz Konzern, derzeit in Paris als Chief Executive Officer der unter der Marke Allianz Trade auftretenden Euler Hermes SA (VersicherungsJournal 29.3.2022). Zuvor war sie CFO von Allianz France sowie von Euler Hermes.

Clarisse Kopff (Bild: Munich Re)

Ebenfalls neu in den Vorstand kommt Mari-Lizette Malherbe (38). Sie leitet ab 1. Januar das bisher von Blunck geführte Ressort Life and Health. Die gebürtige Südafrikanerin ist seit 2007 in den Diensten des Rückversicherers und bislang von London aus für den Geschäftsbereich Life & Health Reinsurance Europe and Latin America zuständig.

Mari-Lizette Malherbe (Bild: Munich Re)

Den Chefsessel von Kopff bei Allianz Trade übernimmt Aylin Somersan Coqui (46). Gleichzeitig wird sie Vorsitzende des Leitungsgremiums. Die Managerin ist aktuell Group Chief Risk Officer der Allianz SE (23.3.2020).